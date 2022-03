De metal-organic frameworks rukken op

Giftige stoffen filteren, reacties sneller laten verlopen, medicijnen afgeven in het lichaam: sponsachtige materialen met de naam ‘metaalorganische raamwerken’ rukken op in de chemische wereld en lijken oneindig veel toepassingen te hebben. Helaas zijn ze nog erg duur en dat maakt grootschalig gebruik lastig.

Chemici zijn altijd op zoek naar materialen die als een spons andere moleculen in zich op kunnen nemen. Daar kun je in theorie namelijk veel nuttige dingen mee doen, zoals gassen opslaan, CO 2 uit de lucht filteren of vervuilingen uit een vloeistof halen.

Dus toen de Amerikaanse scheikundige Omar Yaghi in 1995 voor het eerst een nieuw poreus materiaal maakte dat hij een metaal-organisch raamwerk noemde (een metal-organic framework of MOF), was de interesse groot. De ontdekking bleek het startschot voor een enorm snelle ontwikkeling. Inmiddels bestaan er al meer dan 90.000 verschillende soorten MOF’s.

Dit is het begin van het artikel ‘Veelzijdige moleculenvangers’ te vinden in KIJK 4/2022. Deze editie ligt in de winkels vanaf 17 maart tot en met 13 april.

Meer informatie:

Tekst: Renée Moezelaar

Beeld: Storm Waker