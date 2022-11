Picture Perfect: muggenlarve steekt zijn nek uit

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technologisch beeld op onze site. Deze keer: door zijn kop naar voren te ‘schieten’, pakt deze muggenlarve zijn maaltje.

Toegegeven, qua resolutie is deze foto niet de mooiste die we ooit aan je hebben laten zien. Maar tof vinden wij hem zeker. De afbeelding is afkomstig uit een filmpje dat onderzoekers onlangs schoten. Hierop kun je zien hoe een muggenlarve (Psorophora ciliata) op bijzondere wijze zijn prooi grijpt.

De muggenlarve steekt zijn nek uit om dicht bij zijn hapje te komen. Dit doet het jonge dier waarschijnlijk door een vloeistof richting het hoofd te persen, zo melden de wetenschappers in hun studie in het blad Annals of the Entomological Society of America.

Eenmaal bij de prooi aangekomen, grijpt het jonge roofdier hem vast. Dit doet het met behulp van een soort borstels aan de zijkant van zijn hooft. Als de kop van de muggenlarve zijn maaltijd bijna heeft bereikt, waaieren de borstels uit en vouwen zich eromheen. Catch.

Bronnen: Annals of the Entomological Society of America, LiveScience