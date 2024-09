Nieuwe technologie belooft een einde te maken aan ‘forever chemical’ PFAS 

Onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld voor zowel het opvangen als afbreken van PFAS in drinkwater, op een snellere en efficiëntere manier dan ooit tevoren.

Al lange tijd is bekend dat er steeds meer PFAS in het milieu terecht komt, onder andere via het afvalwater van fabrieken. Deze stoffen hebben de bijnaam ‘forever chemicals’ gekregen door hun hoge chemische stabiliteit. De koolstof-fluor verbindingen die ze bezitten zorgen ervoor dat ze niet makkelijk afbreken, en zich dus snel ophopen in de natuur. Een innovatieve technologie biedt nieuwe hoop in de strijd tegen deze hardnekkige vervuiler.

Waterschade

PFAS-deeltjes komen tegenwoordig op verschillende manieren in ons lichaam terecht, waaronder via het drinkwater. Een te hoge concentratie kan leiden tot gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld verstoringen van het immuunsysteem en de hormoonhuishouding of een verhoogde kans op kanker. Genoeg reden dus om PFAS uit de wateromloop te willen verwijderen.

Aan de universiteit van British Columbia in Canada is een nieuwe methode ontwikkeld om deze schadelijke stoffen op te vangen uit het water en af te breken. Huidige methoden gebruiken actieve koolstofdeeltjes om PFAS te absorberen. De koolstof bindt zich aan de PFAS en het geheel wordt samen uit het water gefilterd. Vervolgens worden de deeltjes gescheiden van elkaar, en kan de PFAS apart opgeslagen worden.

Fotokatalysator

De nieuwe methode zit iets anders in elkaar. De onderzoekers maken gebruik van een fotokatalysator, een gemengd materiaal van ijzeroxide en koolstof. Ook dit materiaal bindt zich aan PFAS. Wanneer dit vervolgens wordt bestraald met uv-licht, komen er extreem reactieve deeltjes vrij. Deze breken de PFAS af in kleinere, minder schadelijke componenten zoals fluoride-ionen en koolstofdioxide.

Goedkoper, milieuvriendelijker, onafhankelijk

De katalysator kan tot wel 90 procent van de ‘forever chemicals’ in waterzuiveringsinstallaties binnen drie uur afbreken. Daarnaast worden de benodigde metalen gewonnen uit landbouwafval, met als resultaat een goedkoper en milieuvriendelijker proces.

Nog een voordeel is het feit dat het succes van de fotokatalysator maar weinig afhangt van de hoeveelheid uv-straling die wordt gebruikt. Zelfs bij een lage hoeveelheid licht verwijdert de katalysator nog altijd 85 procent van de PFAS-deeltjes.

In de toekomst hopen de onderzoekers deze methode ook te gebruiken voor andere verontreinigende stoffen, en zo het steeds groter wordende probleem van (drink)watervervuiling aan te pakken.

Bronnen: Nature, RIVM