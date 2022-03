Octopussen schuilen steeds vaker in menselijk afval

Op de bodem van de oceaan moeten octopussen het tegenwoordig doen met kapotte bierflesjes in plaats van schelpen om zich in te kunnen verstoppen.

Octopussen die op de oceaanbodem leven, gebruiken steeds vaker menselijk afval in plaats van schelpen als onderdak. Wetenschappers van drie verschillende Braziliaanse en een Italiaanse universiteit kwamen tot die conclusie toen ze 261 onderwaterbeelden van over de hele wereld hadden onderzocht. Vooral glas blijkt populaire huisvesting te zijn onder de weekdieren, met alle gevaren van dien. De wetenschappers publiceerden hun werk in Marine Pollution Bulletin.

Glas

Het team had verwacht dat de octopussen vooral plastic zouden gebruiken. Maar tot hun verbazing werd in bijna 42 procent van de gevallen glas geobserveerd. Op ‘slechts’ 24,7 procent van de foto’s zagen de onderzoekers dat de octopussen gebruikmaakten van plastic. Naast glas en plastic gebruiken octopussen ook onder andere afgedankte blikjes en metalen buizen als onderdak.



De onderzoekers denken dat de octopussen fan zijn van glas omdat de textuur vergelijkbaarder is met die van schelpen. Schelpen zijn onder andere door toeristen, die ze meenemen als souvenirs, amper meer te vinden voor de dieren. Bovendien is het voor een hongerig roofdier een stuk moeilijker om een octopus te pakken te krijgen die zich in een glazen fles heeft gewurmd. Een groot nadeel is dat glazen flesjes soms gebroken zijn, waardoor de weekdieren zich kunnen verwonden aan de scherpe randen.

24 soorten

De wetenschappers verrichtten het onderzoek om meer te leren welke soorten octopussen het hardst geraakt worden door troep in de oceanen, waar dit vooral gebeurt én wat ertegen gedaan kan worden. Ze identificeerden op de beelden 24 verschillende soorten die met onze rotzooi aan de slag zijn gegaan. De meeste foto’s kwamen uit Azië, en waren voor een groot deel gemaakt tussen 2018 en 2021.

De octopussoort die het vaakst werd gespot in onze rotzooi is de kokosnootoctopus. Deze soort bedekt zijn kop en lichaam normaal gesproken met een schelp of kokosnoot. Daarbij houdt hij zijn tentakels vrij om over de zeebodem te kruipen en voedsel te zoeken. Nu deden kokosnootoctopussen dit met bijvoorbeeld een plastic bekertje.

In vijf van de bestudeerde foto’s waren wanhopige octopussen te zien die met elkaar vochten. Alles om een stuk menselijk afval te krijgen waar ze dan toch nog in zouden kunnen schuilen.

