onder welke omstandigheden gedijen muggen het beste?

Weerplaza verwacht de komende tijd een flinke toename van muggenoverlast, zo meldt NU.nl. Maar waarom worden deze insecten nu actief?

Het zou zomaar kunnen dat je dit voorjaar al te grazen bent genomen door een mug. De warme zomermaanden moeten nog komen, maar de kleine krengen zijn nu al in groten getale aanwezig in Nederland. Sterker nog, Weerplaza waarschuwt voor een muggenexplosie in ons land, omdat de omstandigheden voor de stekers ideaal zijn.

Muggenkraamkamer

Maar wat zijn die ideale omstandigheden dan? Kort gezegd: warm en vochtig weer. Laat het de laatste dagen nou net warm – de eerste officiële dag met 20 graden Celsius was onlangs een feit – en zeer vochtig zijn geweest in Nederland.

Met een landelijk gemiddelde van 66 millimeter was april een zeer natte maand en ook in mei hebben we al flink wat buien gehad. Gevolg: op veel plekken, waaronder in dakgoten en op platte daken, blijft het water staan. En stilstaand, ondiep water is de ideale kraamkamer voor muggen, aldus Weeronline. Doordat dit vochtige, warme weer nog wel even aanhoudt, zal de hoeveelheid muggen dan ook explosief toenemen in ons land.

De bron aanpakken

Hoe je de insecten buiten de deur houdt? Naast het plaatsen van horren voor deuren en ramen is het misschien nog wel slimmer om het probleem bij de bron aan te pakken. Bij de waterbron, om precies te zijn. Omdat vrouwtjesmuggen hun circa honderd eitjes dus graag afzetten in een laagje water, moet je dat zien te voorkomen. Laat water weglopen van platte daken en uit dakgoten, en vergeet ook niet de laagjes die op emmers, tuinmeubelen en dekzeilen liggen.

En minder zweten helpt ook; muggen zijn immers erg aangetrokken tot de zure, vluchtige stoffen die in zweet worden aangetroffen.

Bronnen: Weeronline, NU.nl

Beeld: Frederic Labaune/Getty Images