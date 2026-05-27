Onze aanwezigheid verandert het gedrag van dieren

Dieren komen in de knel wanneer we hun leefgebied veranderen in een parkeerplaats of in een aardappelveld. Maar ook wanneer we simpelweg rondlopen in hun habitat hebben we al invloed op hun dagelijks leven.

De coronapandemie hield mensen voor korte tijd weg uit de natuur: we moesten binnen blijven. Dat bood wetenschappers van Yale University de kans om te vergelijken waar dieren zoal rondlopen wanneer er wel of geen mensen in de buurt zijn.

Voor hun studie analyseerden de onderzoekers gegevens van meer dan vijftig organisaties in de VS. Ze zenderden 4581 dieren van 37 soorten: 22 soorten vogels en 15 soorten zoogdieren. Het zenderen leverde 11,8 miljoen locatiepunten op.

Onder de gevolgde zoogdieren zaten elanden, beren, coyotes, wasberen, lynxen en wolven. Gezenderde vogels waren bijvoorbeeld raven en kalkoenen en verschillende soorten ganzen, gieren en arenden.

Lees ook:

Mensen zenderen zichzelf

Mensen hoefden niet gezenderd te worden. We zenderen namelijk onszelf. Om de bewegingen van mensen te achterhalen, gebruikten de biologen locatiegegevens van providers voor mobiele telefonie.

In 2019 waren mensen vrij om rond te dwalen in de natuur. De onderzoekers vergeleken de aanwezigheid van mensen in 2019 met de gegevens van 2020, toen Amerikanen thuis zaten vanwege de lockdowns.

Wanneer mensen thuis blijven, leeft de natuur op. Van de vijftien zoogdiersoorten vergroten er tien hun leefgebied wanneer er geen mensen in de buurt zijn. De grijze wolf blijkt een uitzondering. Deze diersoort gebruikt juist meer grond wanneer mensen vrij mogen rondlopen. Vermoedelijk is dat nodig om uit de buurt van mensen te blijven.

Leefgebieden krimpen

Ook van de vogelsoorten gedraagt twee derde zich anders wanneer er mensen in hun habitat rondstruinen. Voor veel vogels verkleint de aanwezigheid van mensen het leefgebied. Maar raven profiteren juist. Mogelijk vinden ze meer eten wanneer mensen actiever zijn.

De onderzoekers keken ook naar de mate waarin het leefgebied van de dieren vermenselijkt is. Voor veel diersoorten die reageren op de aanwezigheid van mensen geldt dat de reactie minder sterk is in de buurt van steden of landbouwgebied. Mogelijk zijn de dieren die daar leven meer gewend aan mensen. Daardoor is het effect van mensen op deze dieren wellicht minder groot.

De belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van de natuur zijn klimaatverandering en het verlies van leefgebied, door uitbreidende steden bijvoorbeeld en landbouw. Maar ook het simpelweg aanwezig zijn van mensen heeft al effect, laat de nieuwe studie zien. Het kan daarom slim zijn om bijvoorbeeld tijdens sommige periodes in het jaar menselijke activiteit te verminderen en dieren meer ruimte te geven.

Bronnen: Science, YaleNews

Beeld: Andrea Bohl/Pixabay