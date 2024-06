Kinderspelletjes, drugs en begraafplaatsen: vijf weetjes over de klaproos

Momenteel duiken er in de berm talloze klaprozen op. Dit zijn vijf interessante weetjes over deze bloem.

Waarschijnlijk dankt de plant haar naam aan een oud spelletje, waarbij kinderen de bloemen lieten ‘klappen’. Door een bloemblad tot een bolletje te vouwen, en het vervolgens kapot te slaan, ontstaat er een klappend geluid.

Maar dat verklaart slechts de helft van de naam. De klaproos behoort namelijk niet tot de rozenfamilie, maar tot de papaverfamilie. Waarom dan toch die naam? Vroeger werd ‘roos’ nog wel eens gebruikt als algemene term voor bloem, en dat is bij de klaproos waarschijnlijk blijven plakken.

Klaprozen zijn pioniersplanten: op een onbegroeide bodem duiken deze bloemen als eerste op. Vooral als de grond voedselarm is, en andere planten het juist zwaar hebben, floreert de klaproos. Als de bodem dan ook nog is omgewoeld, waardoor de zaden aan het oppervlak komen, ontkiemen ze in grote getalen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren ze dan ook volop te zien rond de slagvelden en begraafplaatsen voor soldaten, vooral in Vlaanderen.

De Canadese militaire arts en dichter John McCrae (1872-1918) beschreef dat in zijn gedicht In Flanders Fields:

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

John McCrae, 1915