Op een na grootste diamant ooit gevonden in Botswana

Een Canadees mijnbedrijf heeft in Botswana de op een na grootste diamant ooit gevonden. Het is een edelsteen van 2492 karaat.

Lucara Diamond, een Canadees mijnbedrijf, heeft een diamant van 2492 karaat gevonden in de Karowe-mijn in Botswana. Over de kwaliteit en waarde van de halve kilo wegende edelsteen is nog niks bekend.

Moderne mijntechniek

De diamant werd gevonden met behulp van röntgentechnologie die het bedrijf Mega Diamond Recovery X-ray Transmission noemt. Gemijnde stenen (in dit geval kimberliet) rollen hierbij over een transportband. De stenen worden daarop gescand met röntgenstraling. Doordat diamant een specifieke dichtheid heeft, is de edelsteen makkelijk te herkennen op de scans.

Bij andere technieken moeten grote gemijnde stenen worden verpulverd om te kijken of er diamanten in zitten. Hierbij breken de edelstenen regelmatig. De röntgenscans voorkomen dit, waardoor Lucara regelmatig grote (intacte) exemplaren vindt.

De grootste diamant ooit

De vorige op een na grootste diamant werd bijvoorbeeld ook gevonden in de Karowe-mijn, in 2019. Luis Vuitton kocht de steen van 1758 karaat voor een onbekend bedrag. In 2015 vond Lucara in dezelfde mijn een diamant van 1111 karaat, die leverde toen 53 miljoen dollar op.

De grootste ongeslepen diamant ooit was 3106 karaat en werd gemijnd in het Zuid-Afrikaanse plaatsje Cullinan in 1905. De edelsteen werd gesplitst en verwerkt in verschillende Britse kroonjuwelen.

Wat is karaat? Karaat is een eenheid die wordt gebruikt om het gewicht van een diamant aan te duiden. Eén karaat is gelijk aan 0,2 gram. Bij goud spreekt met ook van karaat, maar daar heeft het een compleet andere betekenis. De term zegt iets over de zuiverheid van het edelmetaal. Dat werkt op een schaal van 24 delen, waarbij 24 karaat betekent dat iets 100 procent goud is. Een juweel van 12 karaat bestaat voor 12 delen uit goud en voor 12 delen uit andere metalen, oftewel 50 procent goud.

Bronnen: Lucara Diamond Corp, The New York Times