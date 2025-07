Sommige orka’s jagen in duo’s om zoveel mogelijk vissen te vangen

Orka’s in Noorwegen werken samen om zo veel mogelijk haringen te vangen. Daarvoor gebruiken ze steeds dezelfde techniek, en het liefst ook dezelfde jachtpartner.

Ieder jaar trekken grote haringscholen in oktober naar de fjorden van Noord-Noorwegen om te overwinteren. Maar ze zijn niet de enige: een groep orka’s die zin heeft in een feestmaal bezoekt deze wateren in die periode ook. Om deze kleine en beweeglijke prooien te vangen, slaan de orka’s de haringen met hun staart, waardoor ze verdoofd of bewusteloos raken.

Zoölogen hebben dat gedrag nu bestudeerd met drones en ontdekten nieuwe details over de jacht: de orka’s doen het vaak in duo’s. Daarover schrijven ze in Current Biology.

Duo’s vangen meer vis

De twee teamleden hebben allebei een andere taak tijdens de jacht. De ‘aanvaller’ slaat met zijn staart. Dit is meestal het grootste dier, waarschijnlijk omdat je met een grote staart meer haringen raakt. De ‘helper’ gebruikt zijn lichaam om een barrière te vormen zodat vissen niet kunnen ontsnappen – de aanvaller raakt daardoor veel meer haringen.

Het duo verdeelt vervolgens de buit. En daar kunnen de orka’s ongeveer twee keer zo lang van eten als wanneer ze in hun eentje jagen, wat betekent dat ze samen dus meer vangen dan alleen. Grofweg 75 procent van de aanvallen was dan ook in teamverband.

De onderzoekers ontdekten daarnaast dat de aanvaller en helper steeds dezelfde formatie vormen tijdens de jacht. Ze houden ongeveer anderhalve lichaamslengte afstand van elkaar en naderen elkaar onder een gemiddelde hoek van 40 graden. Ze wijken hier weinig van af.

Vaste duo’s

Bovendien hebben orka’s een favoriete jachtpartner en wisselden ze tijdens de observatieperiode van zeven dagen niet van rol. Orka’s die in eerdere observaties al veel samen waren gezien, en dus een hechte sociale band hadden, vormden vaker een duo.

De onderzoekers vermoeden dat deze groep orka’s de speciale jachttechnieken heeft ontwikkeld om effectief vis te kunnen vangen in het ondiepe water voor de kust van Noorwegen, wat vaak maar 5 meter diep is.

In hetzelfde gebied zijn ook veel menselijke activiteiten die het gedrag van deze orka’s kunnen verstoren, zoals varende boten. Door beter te begrijpen hoe ze jagen, kun je ze volgens de onderzoekers hier beter tegen beschermen.

Bekijk de jachttechnieken in de video hieronder:

