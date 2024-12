Picture perfect: orka met zalmhoed

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een modebewuste orka.

Het dragen van vissen als hoofdaccessoire is geen nieuw concept in de orka-wereld. In de jaren tachtig werd dit gedrag al opgemerkt bij een groep orka’s in de buurt van Puget Sound, een baai bij de Amerikaanse staat Washington. De trend duurde destijds niet heel lang, en wetenschappers dachten dat het daarbij zou blijven. Tot deze ‘zalmhoed’ recent zijn terugkeer maakte.

Orka-cultuur

In 1987 werd er een vrouwelijke orka gespot die een dode zalm boven op haar neus balanceerde. Binnen enkele weken verspreidde dit gedrag zich als een heuse mode-rage naar andere orka’s, zowel binnen als buiten haar groep in Puget Sound. Net zo plotseling als het begon, stopte de trend weer. Een paar laatkomers probeerden het in de zomer van ’88 nog eens, maar daarna verdween het gedrag vrijwel volledig uit beeld.

Tot afgelopen oktober, toen fotograaf Jim Pasola dit beeld vastlegde. Op de foto staat orka J27 Blackberry, met een zalm over zijn hoofd gedrapeerd. Met zijn 32 jaar is het dier te jong om de zalmrage van bijna veertig jaar geleden mee te hebben gemaakt. Wel zou hij het gedrag kunnen hebben geleerd van andere, oudere orka’s binnen zijn groep. Dit zou betekenen dat het een cultureel fenomeen is – gedrag dat via imitatie wordt geleerd en gedeeld binnen een populatie.

Spelen met je eten

De grote vraag is: waarom? Wetenschappers hebben geen antwoord, maar wel verschillende theorieën. Zo is het mogelijk een vorm van communicatie, een manier om indruk te maken op een potentiële partner, of gewoon een teken van een dier dat plezier heeft.

Volgens Deborah Giles, wetenschappelijk directeur van de non-profit natuurbeschermingsorganisatie Wild Orca, is het vooral een goed teken. Aan New Scientist vertelt ze dat wanneer het eten schaars is, orka’s het grootste deel van hun tijd besteden aan het zoeken naar voedsel, en niet aan socializen met hun soortgenoten. Dit jaar lijkt er echter voldoende zalm te zijn in Puget Sound, en het fenomeen van de zalmhoed suggereert dat de orka’s zich daardoor kunnen ontspannen en zelfs spelen met hun eten.

Of het gedrag daadwerkelijk een trend is, is niet zeker. Volgens verschillende wetenschappers, waaronder Giles, kan het ook goed zo zijn dat de zalmhoed al eeuwenlang deel uitmaakt van orka-cultuur, en mensen het simpelweg pas in de jaren tachtig voor het eerst opmerkten.

Bronnen: National Geographic, ZME Science