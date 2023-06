Oude Mayastad ontdekt in de Mexicaanse jungle

Archeologen in Mexico hebben de overblijfselen van een oude Mayastad ontdekt in de jungle op het schiereiland Yacatán.

Diep in de Mexicaanse jungle hebben archeologen overblijfselen ontdekt van een oude Mayastad. Ze vonden onder andere “grote piramide-achtige structuren van meer dan 15 meter hoog”. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH), onderdeel van het Mexicaanse Ministerie voor Cultuur. Volgens de wetenschappers diende de stad tussen 250 en 1000 na Christus als een belangrijk regionaal centrum voor de Maya’s.

3D-kaart

De ontdekking maakte deel uit van een onderzoeksproject om de kennis van een uitgestrekt en dicht bebost gebied – dat nog praktisch onbekend is voor archeologen – in de Mexicaanse staat Campeche uit te breiden.

Hiervoor gebruikten de onderzoekers LiDAR-scans die gemaakt zijn door de University of Houston. LiDAR maakt gebruik van instrumenten in luchtvaartuigen die laserpulsen op de grond afvuren. De tijd die de laser nodig heeft om terug te kaatsen wordt gebruikt om gedetailleerde 3D-kaarten te maken. En op die kaarten ontdekten de archeologen pre-Spaanse structuren tussen de bomen die op normale luchtfoto’s niet goed te zien waren.

Ineenstorting

Vervolgens trokken ze de jungle in om de Mayastad van dichtbij te bestuderen. Daarvoor moesten ze zo’n 60 kilometer door dichte vegetatie reizen. Eenmaal op locatie ontdekten ze onder andere overblijfselen van drie pleinen die omringd waren met imposante gebouwen, een speelveld voor balspellen, en tempels die meer dan 15 meter hoog waren. Opvallend waren de vele cilindrische zuilen in de stad. Daarom besloot het onderzoeksteam de stad Ocomtún te noemen – wat ‘stenen zuil’ betekent in de Maya-taal.

Volgens het onderzoeksteam onderging de stad waarschijnlijk aanzienlijke veranderingen tussen 800 en 1000 na Christus, voordat deze ten onder ging tijdens de ineenstorting van de Mayabeschaving in de Midden-Amerikaanse laaglanden in de 10e eeuw.

Bronnen: INAH, BBC