Oudste mummie tot nu toe ontdekt?

Verschillende media spreken van een bijzondere ontdekking: een 4300 jaar oude mummie zou zijn opgegraven net buiten de Egyptische hoofdstad Caïro.

Op de bodem van een 15 meter diepe schacht troffen archeologen nabij de trappenpiramide in Saqqara gemummificeerde resten van een man aan, Hekashepes genaamd. Doordat de mummie al die jaren in een dichtgemetselde sarcofaag lag, is hij goed bewaard gebleven. Volgens Zahi Hawass, een vooraanstaande Egyptische archeoloog en voormalig minister van Oudheden, is de mummie maar liefst 4300 jaar oud. Dat zou hem de oudste en meest complete mummie maken die in Egypte is ontdekt.

Dynastieën uit de oudheid

De archeologen stuitten op de vondst na een jaar lang opgravingen in de regio te hebben gedaan. Naast de mummieresten ontdekten ze ook andere graven die behoren tot de vijfde en zesde dynastie uit de oudheid. Ook groeven de archeologen, onder leiding van Hawass, talloze beelden en gouden amuletten op.

“Pogingen om menselijke lichamen te conserveren werden in Egypte op z’n minst vanaf de zogenoemde tweede dynastie (27ste eeuw voor Christus) gedaan”, vertelt Ben Haring, egyptoloog aan de Universiteit Leiden. “De methode was voornamelijk het omzwachtelen van het lichaam met vele meters linnen, en naderhand het modelleren van de oorspronkelijke lichaamsvormen op het linnen met gips. Aangezien er met het lichaam zelf niets werd gedaan, verging dat toch, op het skelet na.”

Vanaf de vroege vierde dynastie (vroege 25ste eeuw v. Chr.) werden eerst de ingewanden verwijderd. Haring: “Die van de moeder van Cheops (de farao van de Grote Pyramide in Gizeh) zijn teruggevonden, en waren met natron behandeld. Het verwijderen van ingewanden wordt door egyptologen gezien als het begin van echte mummificatie. Mummies in die zin hebben we uit de vijfde dynastie (24ste eeuw v. Chr.). Dat is dus allemaal eerder dan die 4300 jaar geleden.”

Oudste mummie?

‘Mogelijk oudste mummie’ lijkt Haring dan ook een manier om persaandacht te krijgen. “De genoemde datering van 4300 jaar is op zich niet zo bijzonder, en vervelend genoeg zijn er geen details: wat is er precies bewaard gebleven van het lichaam in kwestie, en zijn er aanwijzingen voor de gebruikte methode?” We zullen op die details nog even moeten wachten.

