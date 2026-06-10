Darmklachten? Mogelijk biedt een pil met parasitaire wormen uitkomst

Vrijwillig parasitaire wormen innemen? Volgens deze onderzoekers zou dat in de toekomst mogelijk veel darmproblemen kunnen oplossen.

In het begin van de twintigste eeuw waren pillen met lintwormeitjes een populaire manier om af te vallen. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig mensen die deze radicale afvalhype zouden overwegen. Toch hebben wetenschappers nu een nieuwe reden gevonden om bewust parasitaire wormen in te nemen: het ontvangen van belangrijke medicatie.

Ze kijken specifiek naar mijnwormen. Dat zijn kleine, bloedzuigende parasieten die in de darmen leven. Wereldwijd zijn ongeveer een half miljard mensen besmet. Voor gezonde volwassenen veroorzaakt een milde besmetting vaak weinig problemen.

Wetenschappers zijn al langer geïnteresseerd in deze wormen. De parasieten produceren namelijk ontstekingsremmende stoffen, waarmee ze het immuunsysteem van hun gastheer remmen, zodat ze zelf kunnen overleven. Mogelijk kan een milde besmetting daarom gunstig zijn voor mensen met aandoeningen waarbij het immuunsysteem juist té actief is, zoals bij inflammatoire darmziekte (IBD) of colitis ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm).

Onderzoekers van Washington University hebben nu een andere manier bedacht om mijnwormen te gebruiken. Ze laten de parasieten in het lichaam medicijnen produceren en afgeven. Ze beschrijven hun onderzoek in Nature Communications.

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Antigif

“Mijnwormen hebben miljoenen jaren besteed aan het perfectioneren van methoden om te overleven in een menselijke gastheer en aan manieren om hun eigen moleculen in ons lichaam te brengen”, zegt onderzoeker Makedonka Mitreva in een persbericht. “We vroegen ons af: wat als we nog één molecuul zouden kunnen toevoegen aan de ongeveer duizend stoffen die de wormen toch al uitscheiden? Een molecuul met een therapeutische functie.”

De onderzoekers hebben dat getest door eitjes van mijnwormen genetisch te manipuleren zodat ze een antilichaam maken dat het dodelijke gif tetrodotoxine (onder andere geproduceerd door kogelvissen) neutraliseert. Wanneer ze vervolgens een hamster infecteerden met gemodificeerde mijnwormlarven, scheidden de parasieten het antilichaam uit en kwam het in het bloed van het knaagdier terecht. Bloed van geïnfecteerde hamsters was bovendien in staat om het gif gedeeltelijk te neutraliseren, terwijl bloed van niet-geïnfecteerde dieren dat niet kon.

Pil of zalf

De onderzoekers noemen dit antigif een veelbelovend begin. Ze denken overigens wel dat de wormen beter geschikt zijn voor de behandeling van darmgerelateerde problemen, aangezien de meeste stoffen die de wormen uitscheiden in de darmen blijven en niet de bloedbaan in gaan. Ze zien zelf potentie in behandelingen voor de ziekte van Crohn of voedselallergieën. De wormen zouden ook een langdurig alternatief kunnen zijn voor de regelmatige injecties die voor sommige aandoeningen nodig zijn.

Een mijnwormbehandeling zou er misschien uitzien als een pil of zalf met daarin de larven. De parasieten kunnen zich overigens niet ongecontroleerd vermenigvuldigen in een mens, de eitjes moeten namelijk via de poep in de grond terecht komen om daar te rijpen. Mocht een infectie toch uit de hand lopen, dan bestaan er pillen om de wormen binnen een dag het lichaam uit te werken.

Bronnen: Nature Communications, EurekAlert!, ScienceAdvisor