Picture Perfect: 2000 jaar oude tekening

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een grottekening.

Hoewel we al veel over het verleden van de mensheid weten, ontdekken archeologen nog steeds nieuwe dingen. Zo stuitten onderzoekers laatst op deze grottekening in een lage grot in de Amerikaanse staat Alabama. Deze bijna 2000 jaar oude tekening is meer dan 90 centimeter lang en moet waarschijnlijk een soort geest van de onderwereld voorstellen.

Archeologen weten hoe oud deze tekening is dankzij roet van de fakkels die mensen vroeger gebruikten. Deze koolstof vervalt langzaam in een radioactief proces. Hoe meer koolstof is vervallen, hoe ouder het roet is.

De onderzoekers wisten al langer dat deze tekening bestaat, maar doordat de grot te klein is, konden ze nooit de hele grottekening in beeld krijgen. Uiteindelijk is het toch gelukt door verschillende foto’s te maken en die vervolgens aan elkaar te rijgen: een simpel trucje waarmee je toch een mooi resultaat behaalt.

Bron: The Conversation

Beeld: S. Alvarez & J. Simek/ Antiquity