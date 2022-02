Picture perfect: koperen sloot

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: giftige wateren in Spanje.

Roodgekleurde penseelstreken tekenen het witte canvas van de Spaanse provincie Huelva. Hier meandert het giftige afvalwater van een oude kopermijn. Het Gossan-Cobre-reservoir omvat zo’n 22 kubieke hectometer aan toxische vloeistoffen. Dat is gelijk aan ongeveer 8800 Olympische zwembaden. Het reservoir is dan ook de grootste giftige vijver in Europa.

Met deze luchtfoto werd fotograaf Manuel Enrique González Carmona een van de finalisten van Sony World Photography Awards 2022. De fotowedstrijd is een van de grootste ter wereld met vier afzonderlijke categorieën: professioneel, jeugd, student en open. Met zijn fotoserie Disturbed Landscape deed Carmona mee aan de professionele competitie.

Net zoals Carmona focussen veel andere deelnemers dit jaar op surrealistische beelden van verontreinigde landschappen. Zo houden we aan zoiets lelijks als natuurvervuiling toch nog iets moois over…

Bronnen: Sony World Photography Awards 2022, New Atlas

Beeld: Manuel Enrique González Carmona