Picture perfect: alle kleuren van de rivier

Op kaarten zijn rivieren vrijwel altijd blauw. Maar hoe vaak kom je nou echt een hemelsblauwe rivier tegen? In werkelijkheid hebben ze verschillende kleuren, die in de loop van tijd ook nog eens veranderen. Onderzoekers van de NASA kleurden Amerikaanse rivieren in zoals ze er werkelijk uitzien.

Het onderzoeksteam zette de kaart in elkaar met 234.727 afbeeldingen die tussen 1984 en 2018 door Landsat-satellieten zijn verzameld. De dataset omvat 100.000 kilometer aan waterwegen van ten minste 60 meter breed. Meer dan de helft van de wateren heeft een gele kleur, terwijl 38 procent groen is. Het team maakte ook een interactieve kaart waarmee je specifieke rivieren in meer detail kunt bekijken.

Rivieren veranderen voortdurend van kleur door veranderingen in stroming, sedimenten en algen in het water. De wetenschappers vonden de meest extreme kleurtransformaties vaak in de buurt van kunstmatige reservoirs. Of deze veranderingen goed of slecht zijn, wil het team in een volgend onderzoek in kaart brengen.

Bronnen: NASA

Beeld: NASA