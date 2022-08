Picture Perfect: monsterlijk wezen in oceaan

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: bizarre ontdekking diep in de Stille Oceaan.

“My mind is blown”, hoor je een van de onderzoekers aan boord van de E/V Nautilus roepen in een filmpje van de non-profitorganisatie Ocean Exploration Trust. En nog een hele hoop “ooo’s” en “aaa’s” passeren de revue. De bron van verwondering? Een dier in de Stille Oceaan dat niet zou misstaan in een sciencefictionfilm.

Het gaat hier om een koraal met een bijna twee meter lange stengel met daaraan tentakels van 40 centimeter. Het dier vertoont veel overeenkomsten met de soort Solumbellula monocephalus, maar deze hebben onderzoekers nog nooit ergens anders dan in de Atlantische en Indische Oceaan gespot. Het is dus mogelijk dat we hier een nieuwe soort op het filmpje zien. Maar om dit zeker te weten, is meer onderzoek nodig.

Overigens was het vreemde wezen niet alleen: de onderzoekers spotten eenzelfde soort beest in zijn nabijheid – bijna 3000 meter onder het wateroppervlak. Helaas was deze soortgenoot de camera te snel af, maar fijn om te weten dat het scifi-dier in de duisternis van de oceaan een kameraadje heeft.

Bronnen: Nautiluslive, Live Science

Beeld: Ocean Exploration Trust, NOAA & Oregon State University/Thurber