Picture Perfect: een duik in het diepe

Normaal richt de Nederlandse fotograaf Clemens van der Werf zich in zijn werk op plaatsen als Antarctica, in de hoop mensen bewust te maken van de impact die ze hebben op de natuur. Maar tijdens de COVID-lockdown was hij toe aan een luchtiger onderwerp. Daarom fotografeerde hij hoe zijn golden retriever achter kleurrijke speeltjes aan het zwembad indook. Het resultaat is een gezichtsuitdrukking die je niet snel vergeet.

Met deze foto deed Van der Werf mee aan de Siena Creative Photo Awards. De meeste fotowedstrijden zien graag dat er zo min mogelijk gefotoshopt wordt, terwijl Siena dit juist aanmoedigt. Zo hoopt de wedstrijd een nieuwe draai te geven aan hoe we naar de kunst van fotografie kijken.

Hoewel deze foto hoog gewaardeerd werd, lukte het Clemens niet om de overwinning binnen te halen. Daarom zet KIJK deze hond nog een keer in het zonnetje.

Golden Retriever Chasing Beach Ball – Clemens van der werf

Bronnen: Siena Awards, New Atlas

Beeld: Clemens van der Werf