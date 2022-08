Picture Perfect: reusachtig zinkgat

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een zinkgat met een doorsnede van ruim 30 meter.

Letterlijk door de grond zakken; het blijkt te kunnen als er plotsklaps een zinkgat onder je voeten verschijnt. Het gebeurde eind juli in Chili, net buiten de stad Tierra Amarilla. Daar bevindt zich nu een gapend gat van 32 meter breed en maar liefst 200 meter diep. Op de bodem is een waterreservoir.

Het gat opende zich op het terrein van de Alcaparrosa-kopermijn. Volgens Lundin Mining, het Canadese bedrijf dat eigenaar is van de mijn, zijn er geen gewonden of schade gemeld. Het zinkgat wordt door geologen onderzocht om na te gaan of er een verband bestaat met omstreden buitenlandse mijnbouwactiviteiten in de regio.

#EstaPasando



Aparece enorme socavón de 25 metros de diámetro en Atacama



El orificio apareció el sábado en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, en terrenos de la operación minera subterránea de cobre Alcaparrosa de Candelaria.



Qué te parece? Te leemos! pic.twitter.com/5r67dNTEsi — Ladera Sur 🌎 (@ladera_sur) August 1, 2022

Loop ik gevaar?

Het grootste risico om door een natuurlijk zinkgat te worden opgeslokt, loop je in gebieden waar oplosbaar gesteente (zoals kalk, zout of gips) in de ondergrond zit, en waar grondwater langs breukvlakken of barsten in dat gesteente stroomt. Het vaak wat zure water tast het gesteente aan of lost het op en voert het af. Vooral kalkbodems zijn kwetsbaar, omdat kalk snel reageert met zuur.

Als gesteente oplost of wegspoelt, ontstaat langzaam maar zeker een ondergrondse holte of grot. Wordt het dak van die grot te dun om het gewicht van de bovenliggende gesteentelaag te dragen, dan stort te boel in. Dat gebeurt vaak op het moment dat het gewicht op de deklaag even toeneemt, bijvoorbeeld door een vrachtwagen, een hevige regenbui of soms zelfs slechts door een enkele wandelaar.

Bronnen: Vice, Live Science

Beeld: Sernageomin