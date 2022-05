Zinkgat in China ontdekt met compleet bos erin

Een ander zinkgat in China waar eveneens veel begroeiing is. © Song Wen/Xinhua

192 meter diep is de recent ontdekte sinkhole. Daar past het Vrijheidsbeeld zeker twee keer in. Op de bodem van het zinkgat staat een heus bos.

De grond onder je voeten is niet altijd zo vast als je zou denken. Op sommige plekken blijkt er onder het aardoppervlak een metersdiep gat schuil te gaan, met niet meer dan een flinterdunne deksel van aarde waar je zomaar doorheen kunt zakken.

Het zinkgat waar speleologen onlangs in China op stuitten, was al jaren terug ingestort. En dat is maar goed ook, want het gat in de aarde is maar liefst 192 meter diep. En dat is niet het enige opmerkelijke eraan, want op de bodem van de sinkhole staat een compleet bos met 40 meter hoge bomen.

Zinkgat Het grootste risico om door een natuurlijk zinkgat te worden opgeslokt, loop je in gebieden waar oplosbaar gesteente (zoals kalk, zout of gips) in de ondergrond zit, en waar grondwater langs breukvlakken of barsten in dat gesteente stroomt. Het vaak wat zure water tast het gesteente aan of lost het op en voert het af. Vooral kalkbodems zijn kwetsbaar, omdat kalk snel reageert met zuur. Als gesteente oplost of wegspoelt, ontstaat langzaam maar zeker een ondergrondse holte of grot. Wordt het dak van die grot te dun om het gewicht van de bovenliggende gesteentelaag te dragen, dan stort te boel in. Dat gebeurt vaak op het moment dat het gewicht op de deklaag even toeneemt, bijvoorbeeld door een vrachtwagen, een hevige regenbui of soms zelfs slechts door een enkele wandelaar.

Hemelse put

De ontdekking is gedaan in de Chinese regio Guangxi Zhuang. Het zinkgat is 192 meter diep en 306 bij 150 meter groot, vertelde Zhang Yuanhai, werkzaam aan het Instituut voor Karstgeologie, aan persbureau Xinhua. De bodem van de ‘put’ is via drie ingangen te bereiken.

In het Mandarijn noem je een zinkgat tiankeng, wat hemelse put betekent. En, inderdaad, op de bodem van de put bevindt zich een klein paradijs. Er staan oude bomen van 40 meter hoog die hun takken uitstrekken naar het zonlicht dat door de ingang van het zinkgat schijnt, meldt Yuanhai. Het feit dat die er groeien betekent dat de instorting al heel wat jaren geleden heeft plaatsgevonden.

Verder komt de dichte bodembegroeiing tot de schouders van een mens. Een oase voor leven dus. “Het zou me niet verbazen dat er in deze grotten soorten voorkomen die tot nu toe nog nooit door de wetenschap zijn gemeld of beschreven,” zegt Chen Lixin, die de expeditie leidde.

Veelvoorkomend

“Zinkgaten en karsttorens komen uitbundig voor in het zuiden van China”, vertelt Ronald van Balen, geomorfoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “Dit komt door de combinatie van een geschikte ondergrond (kalksteen) en een zeer warm en vochtig dat de chemische reacties bespoedigt die karst (oplossing van kalksteen in water, red.) veroorzaken.”

Daar sluit Rob Govers, Universitair Hoofddocent in Tektonofysica aan de Universiteit Utrecht, zich bij aan. “De ontdekking is geen enorme verrassing omdat de ondergrond in dit gebied bestaat uit gesteenten die relatief gemakkelijk oplossen in water. Het is wel een spannende ontdekking omdat het gat zo diep is waardoor er mogelijk bijzondere flora en fauna zijn.”

Overigens is dit zinkgat met zijn 192 meter zeker niet het diepste; dat record behoort de Xiaozhai tiankeng toe. Het karstgat heeft een lengte van 626 meter, een breedte van 537 meter en is ergens tussen de 511 en 662 meter diep.

