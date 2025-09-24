Wetenschappers gebruiken plastic afval om CO2 uit de lucht te halen

Twee vliegen in één klap. Wetenschappers hebben een manier bedacht om plastic afval om te zetten in een materiaal dat CO 2 uit de lucht kan vangen.

Hoewel er steeds meer windturbines en zonnepanelen worden gebouwd, blijft de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer toenemen. Tegelijkertijd raken onze oceanen steeds meer vervuild met plastic. Wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen komen nu met een uitvinding die beide problemen aanpakt. In het vaktijdschrift Science Advances schrijven ze hoe ze plastic afval kunnen omzetten in een materiaal dat CO 2 uit de lucht kan vangen.

Plastic flessen vangen CO 2

Voor hun onderzoek gebruikten de wetenschappers PET. Deze populaire plasticsoort kennen we vooral van flessen en andere (voedsel)verpakkingen. Hoewel PET steeds beter gerecycled kan worden, belandt nog steeds een groot deel op stortplaatsen, waar het afbreekt tot microplastics die zich verspreiden via de lucht, bodem en grondwater. En PET-afval komt ook nog vaak in de oceaan terecht.

De onderzoekers ontdekten dat PET vrij makkelijk om te zetten is in een stof die ze BAETA hebben genoemd. BAETA bindt aan CO 2 en kan het broeikasgas daardoor uit de lucht vangen. Om deze stof te maken hoefden ze PET-afval alleen maar 24 uur lang te mixen met 1,2-ethylenediamine op 60 graden. Dat werkte ook op kamertemperatuur, maar dan duurde het mixproces twee weken.

Schoorstenen

De onderzoekers verwachten dat BAETA eerst gebruikt zal worden in schoorstenen van fabrieken, waar het CO 2 uit de uitlaatgassen filtert. Later kan het misschien ook gebruikt worden in zogenoemde Direct Air Capture-faciliteiten die CO 2 direct uit de atmosfeer halen.

Als het materiaal is verzadigd, kun je het verhitten om de CO 2 weer vrij te laten. Dat kun je gecontroleerd doen, zodat je het bijvoorbeeld ondergronds kunt opslaan of kunt omzetten in een andere bruikbare stof.

Upcycling

Voor het produceren van BAETA willen de onderzoekers vooral gebruikmaken van PET-afval dat moeilijk te recyclen is; bijvoorbeeld omdat het een lage kwaliteit heeft, het gekleurd is, het is gemixt met andere plasticsoorten of het al te ver is afgebroken om te recyclen.

“Als we het sterk afgebroken PET-plastic dat in de oceanen drijft kunnen verzamelen, is dat voor ons een waardevolle grondstof, omdat het zich uitstekend leent voor upcycling met onze methode”, zegt hoofdonderzoeker Margarita Poderyte in een persbericht. “Ons materiaal kan een zeer concrete economische stimulans vormen om de oceanen van plastic te ontdoen.”

Probleem wordt oplossing

“Het mooie van deze methode is dat we een probleem oplossen zonder een nieuw probleem te creëren”, zegt Poderyte. “Door afval om te zetten in een grondstof die actief broeikasgassen kan verminderen, maken we van een milieuprobleem een deel van de oplossing voor de klimaatcrisis.”

De onderzoekers voorzien weinig problemen met het opschalen van hun technologie. De productie van BAETA gebeurt op lage temperaturen en kost daardoor in vergelijking met de productie van andere materialen die CO 2 kunnen vangen weinig energie. En uiteraard is er enorm veel PET-afval beschikbaar. De grotere uitdaging is volgens hen het overtuigen van beleidsmakers om de nodige investeringen te doen.

Bronnen: Science Advances, University of Copenhagen via EurekAlert!