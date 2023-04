KIJK op de wereld: coole vijver

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een koelvijver.

Voor veel geologen is het niet de vraag óf het in Californië eens misgaat, maar wanneer. De Amerikaanse staat ligt namelijk boven de San Andreasbreuk, de scheidslijn tussen de Pacifische Plaat en de Noord-Amerikaanse Plaat. Uit onderzoek blijkt dat de spanning in de aardkorst hier zo hoog is opgelopen dat een beving van 7 op de schaal van Richter tot de mogelijkheden behoort.

Maar er zitten ook voordelen aan die langs elkaar schuivende aardplaten. Doordat het magma hier relatief dicht aan de oppervlakte komt, loopt de temperatuur ondergronds op tot 350 graden Celsius. Dat is dus een mooie bron voor aardwarmte, en die wordt hier gewonnen. Nou ja, in de buurt van ‘hier’. De 5,5 kilometer lange koelvijver, waar je een deel van ziet, hoort namelijk bij het Cerro Prieto Geothermal Field.

De aardwarmtecentrale zelf, met een opbrengst van 850 megawatt de grootste ter wereld, is visueel niet zo heel interessant. De vijver, waarin verschillende algensoorten voor schitterende kleuren zorgen, vinden we daarentegen bijzonder fraai.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth