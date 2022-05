Prachtige slangensoort ontdekt in Paraguay

In Paraguay is een nieuwe, niet-giftige slangensoort ontdekt. Er zijn maar drie exemplaren van gevonden.

De slangenwereld is een soort rijker. Onderzoekers van natuurbeschermingsorganisatie Para La Tierra hebben hem Phalotris shawnella genoemd en uitvoerig beschreven in vakblad Zoosystematics and Evolution. Phalotris is het geslacht waartoe de nieuwe slang behoort en zijn tweede naam, shawnella, heeft hij te danken aan de kinderen van medewerkers van Para La Tierra: Shawn en Ella stammen net als de organisatie uit 2008.

Anders

Wat P. shawnella anders maakt dan al die andere Phalotrissen? Naast zijn zwart met rode patroon heeft deze soort ook een gele ‘kraag’ van twee à drie schubben breed bij zijn nek en een doffe rode kop. De zwarte streep die over de lengte van zijn lichaam loopt is uniek. Het jonge vrouwtje dat door de wetenschappers werd bestudeerd was 27 centimeter lang en woog slechts 7 gram. Een volwassen mannetje van de soort wordt rond de 46,5 centimeter.

Volendam

De Zuid-Amerikaanse slang heeft ook een Nederlands tintje. Hij werd namelijk gevonden in Volendam. Nee, niet in Noord-Holland, maar in het midden van Zuid-Amerika. De plaats is vernoemd naar het schip dat in de twintigste eeuw mensen naar Zuid-Amerika bracht.

De slang komt naast het Zuid-Amerikaanse Volendam ook voor op de populaire reisbestemming Laguna Blanca, 90 kilometer verderop. “Dat laat zien dat zelfs op zulke plekken voor biologen nog wat te ontdekken is,” zegt herpetoloog Roel Wouters van de Universiteit Leiden. “Er zijn grofweg vierduizend soorten slangen, maar er worden jaarlijks nog steeds nieuwe soorten ontdekt op de meest bizarre plekken, van bomen tot grotten of holen.”

Bedreigd

De onderzoekers hebben tot nu toe maar drie individuen weten te identificeren. Door de extreme zeldzaamheid concluderen ze dat het beestje met uitsterven bedreigd is. “Het gaat hier om een slang met een zeer beperkt verspreidingsgebied, en dat betekent in een tropisch regenwoudgebied als Paraguay al snel dat het een bedreigde diersoort is,” zegt Wouters. “Met bedreigingen door bijvoorbeeld ontbossing, stroperij en overexploitatie door toerisme is het noodzakelijk om het gebied waarin de slang leeft te beschermen, zodat we de pas ontdekte slangensoort niet nu al kwijtraken…”

Bronnen: Zoosystematics and evolution, EurekAlert!

Beeld: Jean-Paul Brouard