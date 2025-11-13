Nieuw vliegend reptiel ontdekt in gefossiliseerde dinokots

Zo zou de pterosauriër eruitgezien kunnen hebben. Op de achtergrond een lid van de spinosauridae, die de vliegende reptielen mogelijk heeft opgegeten. Beeld: Julio Lacerda/Scientific Reports (2025).

We hebben al eens geschreven over gefossiliseerde dinopoep, maar blijkbaar kan dinokots ook veel kennis opleveren – zoals de ontdekking van een nieuwe pterosauriër.

Zo’n 110 miljoen jaar geleden, in het noordoosten van het huidige Brazilië, heeft een dino een maaltijd gegeten die kennelijk niet helemaal lekker viel. Het eten kwam weer omhoog en eindigde als een hoop braaksel die wonderbaarlijk genoeg is gefossiliseerd.

Toen paleontologen onlangs de gefossiliseerde kots onderzochten – wetenschappers noemen dat regurgitaliet – ontdekten ze daarin de botten van twee pterosauriërs van een nog onbekende soort. Het is de eerste keer dat een dier wordt beschreven op basis van overblijfselen in gefossiliseerde kots. Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Scientific Reports.

De gefossiliseerde dinokots. Beeld: Pêgas et al., Scientific Reports (2025).

Borstelachtige tanden

Pterosauriërs zijn reptielen die van 228 tot 66 miljoen jaar geleden door de lucht vlogen en tegelijk met de dinosauriërs uitstierven. Deze nieuwe soort is door de onderzoekers Bakiribu waridza genoemd, wat zoveel betekent als ‘kam bek’ in de taal van de inheemse Kariri-bevolking in de regio waar het fossiel is gevonden.

De naam verwijst naar de borstelachtige tanden van het vliegende reptiel, die het waarschijnlijk gebruikte om kreeftjes en andere kleine dieren uit het water te filteren. Het is de eerste filtervoedende pterosauriër die in Brazilië is gevonden, waardoor de onderzoekers al snel doorhadden dat het een nog onbekende soort was.

Wie was de dader?

Doordat de botten tijdens het eten flink zijn verbrijzeld, konden de paleontologen geen goede schatting maken van de totale lichaamslengte van Bakiribu waridza. Voor de kop lukte dat wel, die was waarschijnlijk 9 tot 12 centimeter lang.

Het is niet bekend wie de twee pterosauriërs (en vier vissen) heeft opgegeten, maar de onderzoekers hebben wel een vermoeden. De meest waarschijnlijke dader is een lid van de spinosauridae. Dit zijn grote vleesetende dino’s die op twee poten liepen en krokodilachtige schedels en kaken hadden (zie de illustratie bovenaan dit artikel). Deze roofdieren aten wel vaker pterosauriërs: in 2004 is in dezelfde Braziliaanse regio een fossiel gevonden van een pterosauriër met een tand van deze dino in zijn nek.

Ook deze pterosauriër kwam onfortuinlijk aan zijn einde.

Bronnen: Scientific Reports, Science