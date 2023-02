Slang vernoemd naar Leonardo DiCaprio’s moeder

Biologen ontdekten vijf nieuwe slangen in Zuid-Amerikaanse jungles. Leonardo DiCaprio mocht er daar een van vernoemen naar zijn moeder.

In de bomen en struiken van de Zuid-Amerikaanse jungles krioelt het van het leven. Veel van die diersoorten zijn nog nooit beschreven. Een spannend gebied dus voor wetenschappers die naar nieuwe soorten zoeken. Twee Zuid-Amerikaanse biologen gingen daarom op expeditie naar de regenwouden van Columbia, Ecuador en Panama en ontdekten daar vijf nieuwe slakkenetende slangen. Ze schreven erover in het wetenschappelijke tijdschrift ZooKeys.

Klimaatactivisten kiezen naam

Een nieuwe soort heeft natuurlijk een naam nodig. De biologen schakelden daarvoor de hulp in van acteur en klimaatactivist Leonardo Dicaprio. Ze gaven hem de eer om een van de vijf slangen een naam te geven. Hij koos ervoor om het reptiel naar zijn moeder Irmelin DiCaprio te vernoemen. De onderzoekers verpakten dat vervolgens in de wetenschappelijke naam: Sibon irmelindicaprioae.

Ook klimaatactivist Brian Sheth mocht een naam bedenken voor een van de slangen en vernoemde er een naar zijn 11-jarige dochter Marley. Als wetenschappelijke naam werd dat: Sibon marleyae. De andere slangen vernoemden de biologen naar drie natuurbeschermers.

Nu al bedreigd

De DiCaprio-slang is ongeveer 60 centimeter lang, heeft opvallende oranje ogen, en rode banden over zijn geschubde lichaam – zoals te zien is op de foto boven aan dit artikel. De biologen troffen hem vooral ’s nachts aan in bomen in Panama en Columbia en daar jaagde hij op zowel huisjes- als naaktslakken.

Slakkenetende slangen zijn totaal niet agressief en bijten niet. Als ze zich bedreigd voelen, wikkelen ze hun lichaam om hun hoofd en scheiden ze een vieze geur uit die roofdieren moet afschrikken.

Alhoewel de DiCaprio- en de vier andere slakkenetende slangen nog maar net ontdekt zijn, lopen ze volgens de biologen nu al het risico om uit te sterven. De jungles waar ze leven maakt namelijk snel plaats voor goud- en kopermijnen. En omdat de slangen uitsluitend in bomen en struiken leven, zullen ze in ontboste gebieden niet kunnen overleven.

Goudmijnen en ontbossing in Ecuador. © Ivan Castaneira, CC-BY.

Beeld: Alejandro Arteaga, CC-BY