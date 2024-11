‘Spookbossen’ aan de oostkust van Amerika groeien snel

Foto’s van NASA-satellieten laten zien dat de ‘spookbossen’ aan de oostkust van Amerika gestaag groeien en zich steeds verder landinwaarts begeven.

In de zoetwatermoerassen in het oosten van de Amerikaanse staat North Carolina staan een hoop moerascipressenbossen. De soms wel 30 meter hoge bomen hebben een kenmerkende roodbruine schors, groene naaldachtige bladeren en clusters van ‘knieën’ die rond hun stammen opduiken. Maar foto’s van NASA satellieten laten zien dat deze bossen er steeds griezeliger uit gaan zien.

Bleke, bladerloze boomstronken

Hoewel moerascipressen duizenden jaren oud kunnen worden, gaan er in North Carolina veel vroegtijdig dood doordat zout zeewater de moerassen binnendringt. De bomen verliezen daardoor hun schors en veranderen in bleke, bladerloze boomstronken. Uiteindelijk zal de wind ze omver blazen waarna struiken eroverheen groeien, maar tot die tijd noemen wetenschappers deze gebieden ‘spookbossen’.

De twee foto’s hieronder zijn gemaakt door NASA-satellieten in 2005 en 2024, en laten zien hoe de spookbossen de afgelopen 19 jaar zijn gegroeid. Er is hier ingezoomd op de Alligator River National Wildlife Refuge. Volgens onderzoekers van Duke University is tussen 1985 en 2019 zo’n 11 procent van de bossen in dit natuurgebied verandert in spookbossen.

Foto links is gemaakt door Landsat 5 op 1 oktober 2005. Foto rechts is geschoten door Landsat 9 op 13 oktober 2024. De spookbossen (bruine gebieden aan de rechterkant) zijn flink gegroeid de afgelopen 19 jaar. Beeld: NASA Earth Observatory.

Klimaatverandering

Twee drijvende krachten achter dit proces zijn droogte en zeespiegelstijging. De twee factoren versterken elkaar ook. Droogte vermindert de stroming van rivieren en zorgt ervoor dat zout zeewater stroomopwaarts kan komen. En door zeespiegelstijging komt dat water steeds verder.

“Je kunt de effecten van klimaatverandering ook zien botsen met menselijke ontwikkeling in beelden zoals deze”, zegt ecoloog Emily Bernhardt van Duke University. “Moerassen verschuiven in de loop der tijd van locatie als de zeespiegel stijgt, maar deze cipressenbossen kunnen nergens heen. Ze worden ingesloten door landbouwgrond en bebouwing, waardoor deze iconische moerasgebieden in de knel komen en massaal afsterven.”

Er is overigens nog een belangrijke factor in het spel: orkanen. In 2011 stierven er bijvoorbeeld in één klap duizenden bomen nadat orkaan Irene de moerassen overspoelde met zeewater. De huidige toename van tropische stormen in de regio biedt dan ook geen gunstige vooruitzichten voor de moerascipressenbossen.

Bron: NASA Earth Observatory