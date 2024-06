Picture Perfect: deze wandelende boom is een winnaar

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een wandelende boom?

Fans van de In de ban van de ring­-trilogie (Lord of the Rings) zullen bij het zien van deze boom waarschijnlijk meteen denken aan Enten, wandelende wezens in de fantasiewereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien die veel op bomen lijken.

Winnaar

Maar deze boom groeit gewoon ten noorden van het kleine Nieuw-Zeelandse dorpje Karamea. Door zijn gespleten stam lijkt het net alsof deze diva een wandeltocht in hakken maakt. Dat is ongetwijfeld de reden voor zijn eerste prijs in de Nieuw-Zeelandse boom van het jaar-competitie.

De boom in kwestie is een noordelijke rata (Metrosideros robusta), een bloemvormende boom die ruim 25 meter hoog en 1000 jaar oud kan worden.

Niet zo aardig

De door Tolkien bedachte Enten zijn beschermend over de planten waarop ze lijken, noordelijke rata’s zijn daarentegen minder aardig. Ze beginnen hun leven namelijk als epifyt, een plant die op een andere plant groeit. Hoewel ze geen voedingstoffen stelen, groeien ze wel naar de grond toe en omhullen ze uiteindelijk hun gastheer.

Waarschijnlijk is dat proces verantwoordelijk voor de ongewone vorm van de stam, vertelde Brad Cadwallader van de New Zealand Arboricultural Association, die de wedstrijd organiseert, aan Radio New Zealand. “De gastboom is inmiddels verdwenen. Misschien was die heel erg groot of was er een andere boom die omviel en tegen de gastboom leunde, waardoor de wortels vlak bij de grond zijn gespleten.”

Gespaard gebleven

Deze winnende boom was er overigens bijna niet meer geweest. Het gebied werd zo’n 150 jaar geleden gekapt om plaats te maken voor landbouwgrond. Maar de boerenfamilie moet de boom toen vast bijzonder hebben gevonden, want die is als enige gespaard gebleven.

Vandaag de dag vinden mensen hem blijkbaar nog steeds bijzonder; de ‘wandelende boom’ pakte met 42 procent van de stemmen ruimschoots de overwinning.

Bronnen: Tree of the Year, Radio New Zealand