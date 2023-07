Picture Perfect: bochtig bos

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een mysterieus bos.

In een bos (Krzywy Las) nabij het Poolse dorpje Nowe Czarnowo groeit een grote groep dennenbomen die allemaal dezelfde bochtige stam hebben. De boomstammen maken vlak boven de grond een scherpe bocht richting het noorden, gaan even horizontaal en draaien later weer omhoog. Hierdoor lijken ze een beetje op de letter J.

Giswerk

Naar schatting zijn de bomen rond 1930 geplant. Maar waarom ze allemaal dezelfde bijzondere vorm hebben, is nog giswerk.

Eén verklaring suggereert dat mensen de bomen bewust hebben vervormd door de verticale groei te belemmeren. Naar verluidt wilden ze het gebogen hout gebruiken voor het maken van meubels. Maar toen de Tweede Wereldoorlog aanbrak in 1939 werd het gebied – en de bomen – grotendeels verlaten. Daarna konden ze weer verticaal groeien.

Andere theorieën suggereren dat Duitse tanks de jonge bomen hebben platgereden of dat een grote sneeuwstorm de jonge bomen onder een dikke sneeuwlaag begroef.

Voor geen enkele theorie is ooit bewijs gevonden. De oorsprong van het gebogen bos blijft voorlopig dus een mysterie.

