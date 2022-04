Stedelingen navigeren slechter

Mensen die in de stad zijn opgegroeid, hebben slechtere navigatievaardigheden dan mensen die in landelijkere omgevingen groot zijn geworden, wijst een nieuwe studie uit.



Ben je op het platteland opgegroeid? Dan kun je waarschijnlijk een stuk beter de weg vinden dan je stedelijke tegenhanger. De omgeving waarin je bent opgegroeid, heeft namelijk een groot effect op de ontwikkeling van je navigatievaardigheden, blijkt uit een nieuw onderzoek van University College London, de Universiteit van Lyon en de Universiteit van East Anglia. De wetenschappers publiceerden hun onderzoek in Nature.

Voor het onderzoek werden de gegevens van meer dan 390.000 deelnemers uit 38 verschillende landen (waaronder Nederland) geanalyseerd. Deze mensen droegen op een wel erg leuke manier bij aan de wetenschap; door de game Sea Hero Quest te spelen. In dat spel zit je in een boot en navigeer je door het water om bij verschillende checkpoints te komen, die op een kaart staan aangegeven. De gamers die op het platteland of in voorstedelijke gebieden groot geworden zijn, bleken een stuk efficiëntere routes naar de checkpoints te vinden dan de spelers die als kind in de stad woonden. De plek waar de deelnemers op het moment van het onderzoek woonden, bleek geen effect te hebben op hun prestatie.

Maar steden verschillen sterk van elkaar. Ook dat is in het onderzoek goed terug te zien. Zo blijkt dat mensen uit steden als Praag een stuk beter scoren dan de deelnemers die zijn opgegroeid in bijvoorbeeld Chicago. Het grote verschil zit hem hier in de manier waarop de stad is ingericht.

Chicago bestaat bijna volledig uit rechte lijnen; je kunt er kilometers lang rijden en amper je stuur aan hoeven raken. Doordat de stad uit zulke rechte lijnen bestaat, is hij heel voorspelbaar. Hoe voorspelbaarder de plaats waar iemand is opgegroeid, hoe slechter de persoon gemiddeld gezien kan navigeren. Het 2000 jaar oude Praag is een ander verhaal. In deze historische stad is er veel minder structuur in de opbouw. Daardoor zijn er bijvoorbeeld veel wegen die schuin lopen en is de plaats erg onvoorspelbaar opgebouwd.

Verschil

Het contrast tussen stedelingen en plattelandsbewoners is groot – zoveel is duidelijk. Maar ook dat verschil varieert erg veel tussen landen. Zo is dat verschil in de Verenigde Staten zes keer zo groot als in Roemenië. Dat komt doordat Amerikaanse steden vaak uit rechte lijnen bestaan, terwijl dit in Roemenië een stuk minder vaak het geval was.

Dat opgroeien op het platteland of in een complexe stad beter is voor je navigatievaardigheden, komt volgens de onderzoekers doordat de ingewikkelde vormgeving van wegen en paden je ertoe dwingt om je aandacht erbij te houden. Je moet namelijk weten in welke richting je loopt en moet meer straten en oriëntatiepunten onthouden, schrijft onderzoeker Antoine Coutrot van de Universiteit van Lyon in een persbericht. Ook bij je navigatievaardigheden geldt dus; oefening baart kunst.

