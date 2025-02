Thee kan zware metalen uit kraanwater filteren

Onderzoekers hebben aangetoond dat thee verontreinigd drinkwater kan zuiveren. Uit tests bleek namelijk dat thee zware metalen kan absorberen.

Wetenschappers van Northwestern University ontdekten dat thee de concentraties van giftige metalen in water kan verlagen. Dit publiceerden ze in het tijdschrift ACS Food Science & Technology.

Lees ook:

Populair

Thee is een populair drankje, het is na water zelfs de meest gedronken drank ter wereld. Thee is goed voor de hydratatie, en mensen worden er vaak warm en rustig van. Bovendien kan het ook nog een sociale gelegenheid zijn om samen een theetje te doen. Nu kan er nóg een positief effect aan dat lijstje worden toegevoegd.

Thee kan namelijk ook kraanwater ‘zuiveren’. Om dit te testen, hebben onderzoekers verschillende soorten beoordeeld. Ze bestudeerden zowel ‘echte’ thee, als kruidenthee. ‘Echte’ theesoorten komen van een theeplant en bevatten het stofje theïne. Hiervan onderzochten de wetenschappers zwarte, witte en groene thee en oolong. Van de kruidenthee gebruikten ze de smaken rooibos en kamille. Ook maakten ze onderscheid tussen hele bladeren en verpulverde bladeren in een voorverpakt zakje.

In het testwater zaten verschillende concentraties van lood, chromium, koper, zink en cadmium. De onderzoekers verwarmden het water totdat het net niet kookte. Daarna lieten ze de thee verschillende tijden trekken. Dit verschilde van een paar seconden tot wel 24 uur.

Lang laten trekken

De resultaten lieten zien dat thee inderdaad de metalen kon absorberen, maar dat er weinig verschil zat tussen verschillende soorten en tussen hele of verpulverde bladeren. Het enige wat opviel was dat verpulverde zwarte thee iets meer metaal absorbeerde dan de hele bladeren. En niet alleen de thee zelf absorbeerde de metalen, ook sommige theezakjes deden dat. Vooral als die van cellulose waren gemaakt.

Hoelang de wetenschappers de thee lieten trekken, maakte het grootste verschil. Hoe langer ze de thee in het water lieten zitten, hoe meer metaal het kon absorberen. Een normaal kopje thee, met een trektijd van 3 tot 5 minuten, haalt ongeveer 15 procent van het lood uit verontreinigd drinkwater.

De onderzoekers zeggen dat het een belangrijke ontdekking is in het perspectief van de volksgezondheid. In landen waar relatief veel zware metalen in het drinkwater zitten, kan het drinken van thee mogelijk gezondheidsvoordelen bieden. In Nederland is het kraanwater overigens van zo’n hoge kwaliteit dat het weinig verschil zal maken.

Beeld: Pixabay/mammela

Bronnen: ACS Food Science & Technology, EurekAlert!