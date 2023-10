Dit zijn de vijf dodelijkste dieren

Bij gevaarlijke dieren denk je al snel aan leeuwen en beren, maar er zijn veel dodelijkere exemplaren. De top vijf.

Een aanval van een grizzlybeer heeft onlangs het leven gekost aan een echtpaar en hun hond. In het populaire Canadese Banff National Park, waar het incident plaatsvond, wonen ongeveer 65 grizzlyberen en een groot aantal zwarte beren. Beren behoren overigens niet tot de vijf dodelijkste dieren. Onderstaande beesten wél, zo valt ook te lezen op de website van Roots Magazine.

5. De Zandvlieg

In Nederland komt hij niet voor, maar in Azië, Afrika, Amerika en het Middellandse Zeegebied schopt hij heel wat stennis: de zandvlieg. Het vrouwtje gaat ’s nachts op zoek naar zoogdieren, vogels en reptielen om te steken voor hun bloed. Hierbij kan ze de leishmania parasiet overbrengen, veroorzaker van de ziekte leishmaniasis.

Jaarlijks lopen zo’n 900.000 tot 1,6 miljoen mensen deze ziekte op; direct via de zandvlieg, of onder meer via bloedtransfusies, honden of ratten. Meestal krijgen ze te kampen met enkel huidzweren, maar wanneer de parasieten zich nestelen in bijvoorbeeld de lever, milt of het beenmerg kan dat dodelijk zijn. Zo’n 20.000 tot 30.000 mensen kan een infectie van de leishmania parasiet niet navertellen.

De zandvlieg. © Ray Wilson, Liverpool School of Tropical Medicine – (2009) PLoS Pathogens Issue Image/CC BY 2.5

4. Hond

Onze trouwe viervoeter in de top vijf dodelijkste dieren; wie had dat gedacht? Het gevaar van de hond schuilt in het virus dat het dier kan verspreiden: het Lyssa-virus – beter bekend als rabiës (hondsdolheid). Als het dier drager is van deze ziekmaker, en je bijt of een open wondje aan bijvoorbeeld je hand likt, kan het virus in je bloedbaan terechtkomen. Rabiës reist vervolgens via de zenuwen naar de hersenen.

Symptomen laten soms lang op zich wachten, maar het tot uiting komen van de ziekte begint vaak met koorts, braken en hoofdpijn – gevolgd door stuipen en verlamming. En uiteindelijk kun je sterven aan slik- en ademhalingsproblemen. Jaarlijks overlijden er – hoofdzakelijk in Afrika en Azië – zo’n 60.000 mensen aan rabiës. 99 procent daarvan wordt overgedragen door een hondenbeet.

© Picture Alliance/Getty Images

3. Slang

Aan een slangenbeet overlijden jaarlijks tussen de 81.000 en 138.000 mensen, vooral in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Een van de meest giftige slangen is de zaagschubadder die met zijn gif rode bloedcellen aantast waardoor bloedstolsels en interne bloedingen ontstaan. Antigif kan je helpen na een beet, maar dit moet wel razendsnel worden toegediend.

Overigens wil de Wereldgezondheidsorganisatie het aantal doden en de gezondheidsschade als gevolg van slangenbeten halveren voor het jaar 2030. In 2021 heeft de organisatie hiertoe het Snakebite Information and Data Platform op poten gezet.

2. Zoetwaterslak

Eigenlijk staat op deze plek de mens met honderdduizenden moorden per jaar. Maar als we onze eigen soort even buiten beschouwing laten, dan is de zoetwaterslak de nummer twee van de top vijf dodelijkste dieren. In dit beestje ontwikkelen parasitaire larven zich tot schistosomen (zuigwormen), die later vrijkomen in het water, en zo ook ons kunnen infecteren.

De wormen banen zich een weg door onze bloedvaten, en leggen tijdens deze reis eieren. Gevolg: immunologische- en ontstekingsreacties, en secundaire aandoeningen zoals lever- en nierfalen en blaaskanker. De aandoening wordt ook wel schistosomiasis (slakkenkoorts) genoemd. Het precieze aantal dodelijke slak-slachtoffers per jaar is lastig te bepalen, maar de grove schatting is 200.000.

1. Mug

Het zal je niet verbazen, maar de mug staat op nummer 1 van deze lijst. En dan wel de steekmug van het geslacht Anopheles, die ziektes zoals dengue, gele koorts en malaria kan verspreiden op de mens. Alleen al aan malaria sterven jaarlijks ongeveer een miljoen mensen. Wetenschappers werken daarom al jaren aan een vaccin tegen deze ziekte, maar daarin zijn nog aardig wat hindernissen te nemen.

© James D. Gathany/The Public Health Image Library

