Onderzoekers werken aan nagellak waarmee je je touchscreen kunt bedienen

Iedereen die weleens met lange nagels een touchscreen heeft willen bedienen, weet dat dit de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Onderzoekers hebben daar mogelijk iets op gevonden: een doorzichtige nagellak.

Hoe makkelijk zou het zijn als het touchscreen van je mobiele telefoon zou reageren op je nagels? Dat zou het een stuk eenvoudiger maken om hem te bedienen, zeker als je lange nagels hebt. Onderzoekers van Centenary College of Louisiana (VS) vonden een doorzichtige nagellak uit die nagels geschikt maakt om touchscreens mee te bedienen. Ze presenteren hun product deze week op de lentevergadering van de American Chemical Society.

Nagels en touchscreen

Het product is een idee van Manasi Desai, een scheikundestudent aan de universiteit, en haar onderzoeksbegeleider Joshua Lawrence, een scheikundige met een specialisatie in organometaalchemie. Volgens Lawrence zijn scheikundigen er om “problemen op te lossen en je leven makkelijker te maken.”

Het viel hen op dat veel mensen met lange nagels moeite hebben om hun smartphone te bedienen. Dat komt omdat een mobiele telefoon een zogeheten capacitief scherm heeft. Zo’n scherm is uitgerust met een klein elektrisch veld. Als materialen die elektriciteit geleiden dat veld verstoren, zoals je vinger of een waterdruppel, interpreteert de telefoon dit als een aanraking.

Nagels kunnen geen elektriciteit geleiden, en daardoor kan je telefoon de aanraking ook niet registreren. Hoe los je dat op? Door ervoor te zorgen dat je nagels wel het elektrische veld kunnen beïnvloeden.

Geleidende nagellak

Andere onderzoekers hebben dit geprobeerd door metaaldeeltjes of koolstofnanobuisjes in nagellak te verwerken. Het nadeel is dat deze stoffen schadelijk zijn als je ze inademt. Ook is het kleurenaanbod beperkt, omdat de lak er een diepzwarte of metallic glans van krijgt. Lawrence en Desai wilden graag een lak ontwikkelen die zowel transparant als niet-giftig was.

Dat was nogal een uitdaging. Desai maakte gebruik van dertien in de winkel verkrijgbare doorzichtige nagellakken, en experimenteerde met meer dan vijftig verschillende toevoegingen. Zo werkte ze langzaam toe naar een coating die het touchscreen kan laten reageren. De moleculen die het beste werkten, waren vormen van taurine, een organisch stofje dat verkocht wordt als voedingssupplement, en ethanolamine.

Na honderden combinaties te hebben getest, vond het team een handvol toevoegingen die zowel kon geleiden als doorzichtig was. Beeld: Manasi Desai.

Ethanolamine kan protonen (heel kleine geladen deeltjes) laten verplaatsen. Als die stof in het elektrische veld van het touchscreen komt, kunnen de protonen zich tussen de moleculen verplaatsen. Dat zorgt voor een minieme verandering in het elektrisch veld op die plek, net genoeg voor het touchscreen om dat als een aanraking te registreren.

Het nadeel is dat ethanolamine giftige eigenschappen heeft. De bewerkte taurine is niet giftig, maar gaf de lak een licht ondoorzichtige tint. Hoewel het product dus (nog) niet helemaal voldoet aan de wensen van de onderzoekers, zorgde het er wel voor dat het touchscreen reageerde op nagelaanrakingen. Dat is een veelbelovende eerste stap.

Nadelen van de nagellak

Het kan nog wel even duren voordat de nagellak in de schappen ligt. Hun formule van ethanolamine en taurine is lastig aan te brengen en werkt nog niet consistent. Ethanolamine verdampt ook snel, waardoor de nagellak maar enkele uren het gewenste touchscreeneffect heeft. Daarnaast is de stof niet non-toxisch, en dat is wel een wens van de onderzoekers.

Omdat ze nu beter begrijpen wat wel en niet werkt, zullen ze nieuwe formules blijven testen totdat ze de gouden combinatie hebben gevonden. “Als je maar lang genoeg blijft proberen, vind je uiteindelijk iets dat werkt”, aldus Lawrence.

Bronnen: EurekAlert!, American Chemistry Society

Beeld: Tima Miroshnichenko/Pexels