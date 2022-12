Truc achter doorzichtigheid glaskikker onthuld

Tijdens het slapen slaat dit beestje zijn bloed op in de lever om transparant te worden, zo ontdekten onderzoekers.

Iedereen zou weleens onzichtbaar willen zijn. Helaas is dat niet voor ons weggelegd. Naast onze huid en organen (die te veel licht weerkaatsen) is ons lichtabsorberende bloed een groot obstakel. Maar niet voor de glaskikker. Die slaat zijn rode bloedcellen tijdens het slapen op in zijn lever. Dat ontdekte een onderzoeksteam van onder meer Duke University. De publicatie verscheen in Science.

Slapen op bladeren

Doorzichtige diersoorten vind je vooral in de zee, daar waar veel zonlicht komt en weinig schuilplaatsen zijn. Denk bijvoorbeeld aan sommige octopussen en de glasvis. Op land zijn transparante dieren veel zeldzamer. De glaskikker is een van de weinige.

Dit beestje van slechts een paar centimeter lang vind je in de tropische bossen van Zuid- en Midden-Amerika. Daar slaapt hij overdag op de bladeren. Om zich op die momenten tegen roofdieren te beschermen, wordt hij grotendeels doorzichtig. Maar hoe doet hij dat?

Bloed verstoppen

Carlos Taboada en collega’s besloten dertien glaskikkers van de soort Hyalinobatrachium fleischmanni onder de loep te nemen. De mate van transparantie werd gemeten door geavanceerde fotografie en de beweging van het bloed werd in beeld gebracht door acoustic imaging. Bij deze techniek worden geluidsgolven op de rode bloedcellen afgestuurd en wordt de terugkaatsing gemeten.

De kikkers bleken 34 tot 61 procent doorzichtiger te worden tijdens een dutje. Ze deden dit door 89 procent van al hun rode bloedcellen uit de bloedsomloop te halen en die tijdelijk te ‘verstoppen’ in hun lever. Na het ontwaken verdeelde het bloed zich weer over het lichaam.

Antistollingsmiddel

Bij de meeste dieren zouden zoveel rode bloedcellen op één plek onvermijdelijk tot bloedproppen leiden. Maar volgens de onderzoekers lijken deze kikkers daar geen last van te hebben. Ze maken mogelijk een stofje aan dat de bloedstolling tegenhoudt.

Zou dat antistollingsmiddel ook bij mensen kunnen werken die last hebben van bloedproppen? Volgens Taboada en zijn team zou dit absoluut verder moeten worden onderzocht. Misschien zou de glaskikker zelfs kunnen worden ingezet als proefdier voor het testen van nieuwe medicijnen voor hart- en vaatziekten.

Bronnen: Science-artikel, Science Perspective, AAAS News via EurekAlert!

Beeld: Geoff Gallice/CC-BY-SA 2.0