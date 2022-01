Geamputeerde kikkerpoot groeit (bijna helemaal) terug

Na 24 uur behandeling en 18 maanden herstel, hadden de kikkers nieuwe pootjes ontwikkeld die bijzonder veel op de ‘normale’ lijken.

Als een zeester een van zijn armen verliest, groeit die op termijn weer aan. Hetzelfde geldt voor de staart van sommige salamanders, en platwormen kunnen zelfs vanuit een klein stukje weefsel weer uitgroeien tot een hele worm. Helaas hebben de meeste dieren deze regeneratie niet. Geen wonder dus dat onderzoekers van onder meer Harvard trots zijn. Het lukte hen namelijk geamputeerde poot zo’n dier, volwassen klauwkikkers, terug te laten groeien. Het onderzoek, dat onlangs werd gepubliceerd in vakblad Science Advances, belooft nieuwe inzichten te bieden binnen de regeneratieve geneeskunde.

Lees ook: Zeeslakkensoort maakt volledig nieuw lichaam aan

24 uur

De onderzoekers startten het indrukkende herstel van de kikker (Xenopus laevis) met een medicijnencocktail dat ze in een soort siliconen dopje goten. Elk van de vijf cocktailingrediënten vervulde een andere taak, waaronder het onderdrukken van de ontstekingsreacties, het tegengaan van de productie van collageen – wat voor littekenvorming zou zorgen – en het stimuleren van de groei van zenuwvezels, bloedvaten en spieren. De onderzoekers plaatsten het met medicijnen gevulde dopje, dat ze de BioDome doopten, 24 uur afgesloten om de wond.

Functioneel

Het doel was zo het natuurlijke proces van het sluiten van de wond te voorkomen en in plaats daarvan regeneratie van de poot te stimuleren. En met succes. De onderzoekers zagen een sterke groei in het weefsel. Na 18 maanden hadden zich dankzij de behandeling geen stompjes gevormd, maar een bijna volledig functioneel pootje.

De botstructuur in de nieuwe pootjes is vergelijkbaar met de natuurlijke structuur, zo schrijven de onderzoekers. En aan het uiteinde van sommige groeiden zelfs wat, hoewel nog botloze, ‘teentjes’. Niet onbelangrijk: de nieuwe pootjes lijken volgens de onderzoekers te reageren op stimuli zoals aanraking én de kikkers kunnen ze bewegen. Beter nog: ze kunnen er een beetje mee zwemmen.

Regeneratief vermogen

“Het is opwindend om te zien dat de medicijnen die we hebben gekozen, hielpen om een bijna volledig ledemaat te creëren,” zegt coauteur Nirosha Murugan in een persbericht. Dat er slechts een korte blootstelling aan de medicijnen nodig is om een maandenlang regeneratieproces op gang te brengen, suggereert volgens de onderzoeker dat kikkers en misschien ook ander dieren ‘slapende’ regeneratieve vermogens hebben, die kunnen worden geactiveerd.

Betekent dit dat we binnenkort ook menselijke ledematen terug kunnen laten groeien? Nee, daar zijn we nog lang niet, zo erkent het team. Hoewel de studie een heel mooie stap binnen de regeneratieve geneeskunde is, is er nog veel werk te doen.

Bronnen: Science Advances, EurekAlert!

Beeld: Pouzin Olivier