Tyrannosaurus rex was pas veel later volwassen dan gedacht

Het grootste onderzoek tot nu naar hoe Tyrannosaurus rex groeide, laat zien dat de dinosaurus vijftien jaar later volwassen werd dan aanvankelijk gedacht.

Tyrannosaurus rex deed er veertig jaar over om zijn volwassen lichaamsgewicht van zo’n 8000 kilo te bereiken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van onder meer Oklahoma State University (VS). Daarmee verleggen de onderzoekers dat punt met zo’n vijftien jaar. Hoe hebben ze dat ontdekt? En waarom zit er zoveel verschil tussen deze en andere studies?

Groeiringen tellen

Normaal gesproken tellen onderzoekers de groeiringen in de botten van de T. rex om zijn leeftijd te bepalen, een beetje zoals we dat ook met bomen doen. Uit die analyses bleek dat de T. rex rond zijn 25ste stopte met groeien. Maar onderzoekers hebben nu plakjes bot onder een speciaal soort licht gehouden, waardoor verborgen groeiringen zichtbaar werden, die in eerdere studies niet zijn meegeteld.

In de studie is gebruik gemaakt van zeventien T. rex-exemplaren, variërend van jonkies tot gigantische volwassenen. Deze uitgebreide analyse is het meest complete onderzoek naar de groei van de dinosaurus tot nu toe.

Deze grafiek laat het groeiverloop van de T. rex zien. Beeld: Dr. Holly Woodward Ballard.

De onderzoekers ontwikkelden ook een nieuwe statistische methode die de groeigegevens van de verschillende exemplaren combineert. “Daardoor konden we het groeiverloop van T. rex gedetailleerder inschatten dan in eerdere studies is gedaan”, zegt Nathan Myhrvold. Hij is wiskundige en paleobioloog bij Intellectual Ventures en leidde de statistische analyse.

Een andere soort?

De onderzoekers ontdekten niet alleen dat Tyrannosaurus rex later volwassen werd dan gedacht, maar ook dat sommige monsters mogelijk niet afkomstig zijn van de T. rex, of om een andere reden afwijken van de rest.

De discussie onder paleontologen welke botten wel en niet tot het bekende roofdier horen, is niet nieuw. Volgens sommigen behoren kleinere T. rex-exemplaren tot een andere soort, de zogeheten Nanotyrannus. Weer anderen zeggen dat zelfs de grote exemplaren tot twee of drie andere soorten behoren. Maar deze claims zijn controversieel, zegt ook het Natural History Museum in Londen.

De onderzoekers wilden met hun statistische analyse meer helderheid verschaffen. Wat ze zagen is dat twee dino’s, bekend onder hun bijnamen Jane en Petey, statistisch gezien afweken van de andere exemplaren. Hoewel je op basis van de groeigeschiedenis alleen niet kan stellen dat Jane en Petey andere soorten zijn, is het wel een mogelijkheid.

Die conclusie trokken ook de wetenschappers Lindsay Zanno en James Napoli, die in 2025 hun onderzoek publiceerden in Nature. Zij classificeren Jane en Petey als een Nanotyrannus.

Nieuw licht

De ontdekking van de eerder onzichtbare groeiringen werpt hoe dan ook een nieuw licht op de groei van dinosaurussen, ook buiten de T. rex om. “Het is moeilijk om meerdere groeilijnen die dicht bij elkaar liggen te interpreteren”, zegt Myhrvold. “We hebben sterke aanwijzingen gevonden dat de protocollen die doorgaans in groeistudies worden gebruikt, mogelijk herzien moeten worden.”

