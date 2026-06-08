Zouden dino’s kunnen overleven in de huidige klimaatomstandigheden?

In veel populaire dinofilms worden dinosauriërs weer tot leven gebracht. Maar zouden deze uitgestorven giganten het überhaupt wel overleven in ons huidige klimaat?

Niet alle dieren kunnen evenveel schommelingen in bijvoorbeeld temperatuur of luchtvochtigheid verdragen. Zo kan een bruine beer overleven in zowel de warme subtropen als op de ijskoude toendra, maar gedijt een ijsbeer alleen in het arctische ijslandschap. Het is moeilijk om de klimaattolerantie van uitgestorven dieren te achterhalen omdat eigenschappen als warmtehuishouding, vetlagen en ademhaling niet fossiliseren. Laten we dus op zoek gaan naar plekken die nu lijken op de oorspronkelijke leefomgeving van dinosauriërs.

In de jura­ en de krijtperiode, toen Stegosaurus en Tyrannosaurus in het huidige Noord-Amerika leefden, waren klimaten veel stabieler dan nu. Het was toen gemiddeld 5 tot 10 graden warmer op aarde, en iets vochtiger. In de huidige subtropen zou Tyrannosaurus zich qua temperatuur en luchtvochtigheid dus prima thuis voelen. Ook zijn er dinofossielen gevonden in gebieden waar het in de ‘dinotijd’ gemiddeld maar 5 tot 10 graden was. Of de dieren daar permanent verbleven of alleen in de zomer, is onbekend.

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Meer zuurstof

Maar dit is niet het hele verhaal. De concentratie koolstofdioxide was destijds ook een heel stuk hoger. Hierdoor konden planten waarschijnlijk sneller groeien, zodat er meer voedsel voor grote planteneters en daarmee ook voor grote vleeseters was. De concentratie zuurstof en de luchtdruk waren ook iets hoger dan vandaag de dag. Paleontologen denken dat de ademhaling van dino’s daardoor misschien extra efficiënt was: ze kregen per ademteug meer zuurstofmoleculen in de longen dan nu het geval zou zijn. Deze eigenschappen waren waarschijnlijk niet noodzakelijk, maar wel handig voor een reuzendier.

Niet het klimaat zou dinosauriërs de das omdoen, maar de wereld zelf: moderne planten, dieren en microben zijn beter aangepast aan deze tijd, en zouden de oude reuzen waarschijnlijk snel de baas zijn.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2026.

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