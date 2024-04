Zeven beroemde uitspraken van Jane Goodall

90 jaar geleden werd ’s werelds bekendste primatoloog geboren: Jane Goodall. Zeven memorabele uitspraken van deze iconische wetenschapper.

Als je het sociaal gedrag van dieren echt goed onder de loep wilt nemen, moet je eigenlijk gaan wonen waar zij leven. En dat is precies wat de Britse primatoloog Jane Goodall doet. In 1960 verkast ze naar het Gombe Stream National Park in Tanzania om daar chimpansees te bestuderen. Ze ontdekt onder meer dat onze verre neven gereedschappen gebruiken en dat ze stuk voor stuk een eigen persoonlijkheid hebben.

Inmiddels is Goodall wereldberoemd en maakt ze zich hard voor het beschermen van mensapen en hun leefomgeving. Vandaag wordt de primatoloog 90 jaar. En om dat te vieren hebben we zeven memorabele uitspraken van Jane Goodall op een rijtje gezet.

‘Ik kwam uit mijn moeders baarmoeder en hield meteen van dieren‘

Als kind was Goodall al gefascineerd door dieren. Als voorbeeld vertelt ze regelmatig dat ze als 2-jarig meisje een keer een handje vol wormen had meegenomen naar haar bed. Toen haar moeder haar welterusten kwam wensen, legde ze aan Goodall uit dat ze de wormen weer naar de tuin moest brengen, omdat ze anders misschien zouden sterven.

‘Hij trouwde met de verkeerde Jane‘

Als kind kocht Goodall – na lang sparen – het boek Tarzan van de apen, klom haar favoriete boom in en las het van kaft tot kaft. Ze grapt dat ze hopeloos verliefd werd op deze ‘lord of the jungle’ en dat hij trouwde met de verkeerde Jane. Het boek was een belangrijke inspiratiebron voor haar droom: naar Afrika verhuizen om tussen wilde dieren te wonen en boeken over ze te schrijven.

‘Hier zijn we dan, het meest intelligente wezen dat ooit op aarde rondliep, met dit uitzonderlijk brein, en toch vernietigen we het enige thuis dat we hebben‘

Goodall windt er geen doekjes om.

‘Je kunt geen dag doorkomen zonder een impact te hebben op de wereld om je heen. Wat je doet, maakt een verschil en je moet beslissen wat voor verschil je wilt maken‘

Dat Goodall houdt van de natuur moge duidelijk zijn. In 1977 richtte ze zelfs het Jane Goodall Institute op dat zich inzet voor de bescherming van chimpansees en hun leefgebieden. Dat instituut probeert hoop te inspireren, want waar hoop is, is actie.

‘Alleen als we het begrijpen, zullen we erom geven. Alleen als we erom geven, zullen we helpen. Alleen als we helpen, zullen we allemaal gered worden‘

En daarom wil Goodall zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met chimpansees en de kwetsbare natuur. Ze geeft onder meer lezingen, schrijft boeken en werkt mee aan documentaires.

‘Het grootste gevaar voor onze toekomst is apathie‘

In een artikel in het Amerikaanse tijdschrift Time schreef Goodall dat we ons vaak hulpeloos voelen. Je bent immers maar één persoon in een wereld met 8 miljard mensen. Hoe kunnen jouw acties een verschil maken? En daardoor doen we uiteindelijk niks. Maar volgens de primatoloog kan iedereen wel degelijk verschil maken. Bijvoorbeeld door geen producten te kopen van bedrijven met een slecht milieubeleid.

Openingsbeeld: Kristoffer Tripplaar/World Bank/CC BY-NC-ND 2.0 DEED