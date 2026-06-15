Mensen die samenleven delen ongeveer een kwart van hun microbioom

Uit een nieuwe Italiaanse studie blijkt dat de mensen met wie je een huis deelt een grote invloed hebben op je microbioom. En daar zijn mogelijk ook gezondheidsgevolgen aan verbonden.

Je huisgenoten veranderen je microbioom (het geheel aan micro-organismen in je lichaam). En dan maakt het niet uit of het je vader, zus, kind of partner is – alle relatiesoorten zorgen hebben hetzelfde effect. Alleen romantische partners delen naar verhouding meer orale microben met elkaar, waarschijnlijk omdat ze zoenen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat is gedaan door onderzoekers van de Universiteit van Trente (Italië). Zij zagen ook dat de meest uitwisselbare bacteriën gelinkt worden aan een slechtere gezondheid.

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Invloed op ons microbioom

De werking van ons microbioom is nog steeds voor een deel in nevelen gehuld. Zo weten we redelijk goed hoe het microbioom van pasgeborenen en kinderen gevormd wordt, maar is er minder kennis over welke factoren van invloed zijn op ons microbioom later in het leven. Ook over de interactie en overdracht van microben tussen bijvoorbeeld de mondholte en het maag-darmkanaal is relatief weinig bekend.

“We weten dat ons dieet en andere levensstijlfactoren ons microbioom kunnen veranderen, maar deze factoren werken in op de microben die zich al in ons lichaam bevinden”, vertelt Nicola Segata, computationeel bioloog aan de Universiteit van Trente en een van de onderzoekers. “Dat lost niet de vraag op waar die microben dan vandaan komen.”

Samenwonen is bacteriën delen

Om te begrijpen hoe de uitwisseling van microben tussen individuen verloopt, analyseerden de onderzoekers het mond- en darmmicrobioom van 430 mensen uit 207 huishoudens in Italië en Fiji. Ze identificeerden de microbiële stammen van ieder individu en vergeleken die met de stammen van de mensen met wie zij samenwoonden.

Toen zagen ze dat de samenwonenden significant meer orale- en darmbacteriën deelden, vergeleken met de mensen binnen dezelfde populatie die niet een huis deelden. Gemiddeld deelden samenwonenden 19 procent van de bacteriën in hun darmen en 26 procent van die in hun mond. Het orale microbioom van romantische partners was voor maar liefst 44 procent vergelijkbaar, waarschijnlijk omdat ze zoenen.

De proefpersonen die in verschillende huishoudens woonden, deelden respectievelijk zes en nul procent van de bacteriën met elkaar. “Het was verrassend om te zien dat orale bacteriën niet opvallend meer uitgewisseld worden dan die in onze darmen”, aldus Segata.

Segata: “Dat wijst erop dat de meeste van onze microben overal zijn, en dat de uitwisseling erg hoog is, maar dat ons microbioom vooral gevormd wordt door de mate waarin ons lichaam de kolonisatie van deze bacteriën accepteert.”

Ziekmakende bacteriën

De onderzoekers keken ook naar de specifieke microben die het vaakst worden uitgewisseld. En wat bleek? De meest uitwisselbare bacteriën in de darm hebben een link met diabetes type 2 en een slechtere hartgezondheid. Voor die in de mondholte gold dat ze een link hebben met darmkanker en diverse opportunistische pathogenen – bacteriën die alleen bij mensen met een verzwakt immuunsysteem infecties veroorzaken.

“Het is moeilijk om te bedenken waarom dit zo is”, zegt Vitor Heidrich, hoofdonderzoeker en computationeel bioloog aan de Universiteit van Trente. “Mogelijk zijn de eigenschappen die de bacteriën helpen om de overdracht tussen mensen te overleven, dezelfde die hen helpen te gedijen in een ontstekingsomgeving die gepaard gaat met ziektes.”

Poeptransplantaties

De uitkomsten van deze studie kunnen bijdragen aan het verbeteren van microbioombehandelingen, denk aan de ontwikkeling van probiotica en de verbetering van poeptransplantaties. “Door de natuurlijke uitwisseling van het microbioom beter te begrijpen, kunnen we de kunstmatige uitwisseling gerichter maken”, aldus Heidrich.

Bronnen: EurekAlert!, Cell Press Blue