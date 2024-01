Van wie is een fossiel?

Als je een fossiel vindt, mag je die dan houden? Het antwoord blijkt per situatie te verschillen.

Als je in Nederland een fossiel vindt, mag je het meestal zelf houden. Zo kun je een stukje mammoetbot van de Tweede Maasvlakte of een fossiele haaientand van het strand van Cadzand gerust mee naar huis nemen, want dit is openbaar terrein.

Je hebt wel een eigen verantwoordelijkheid om in het geval van een mogelijk uitzonderlijk zeldzame of bijzondere vondst contact op te nemen met een museum of universiteit. Die willen er misschien onderzoek aan doen, en dergelijke fossielen horen eigenlijk ook in een museum thuis.

Toestemming nodig

Voordat je op privéterrein gaat zoeken, moet je eerst om toestemming vragen aan en goede afspraken maken met de landeigenaar. Zo kun je bijvoorbeeld overeenkomen dat de opbrengst tussen jou en de landeigenaar wordt verdeeld.

Als je toestemming krijgt om te zoeken op grond van een bedrijf, zoals een groeve, bestaan er soms aanvullende voorschriften voor bijvoorbeeld veiligheidskleding. Waarschijnlijk mag je de meeste fossielen houden, al wordt ook dan vaak als voorwaarde gesteld dat een expert uitzonderlijke vondsten bekijkt. En als het gaat om een object met grote wetenschappelijke waarde, stem je ermee in dat het in een museum wordt ondergebracht.

Verboden

Tot slot zijn er ook terreinen waar zelf fossielen verzamelen niet is toegestaan, bijvoorbeeld om graafschade te voorkomen of omdat er nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zit.

In het buitenland verschillen de regels nogal. In sommige landen zijn zelfs nog niet gevonden fossielen per definitie eigendom van de overheid. In andere landen zijn de regels juist vrij coulant, of meer op de hand van de landeigenaar. Waar je ook fossielen gaat zoeken, lees je altijd goed in over de lokale regelgeving en de verwachtingen!

Deze vraag kon je vinden in KIJK 9/2023.

Tekst: Dennis Voeten

Beeld: Nemchinova/iStock/Getty Images