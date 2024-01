Wetenschappers hebben voor het eerst een pasgeboren witte haai in het wild gezien. Dit kan helpen een lang bestaand mysterie op te lossen.

De witte haai is misschien wel de bekendste haai die er is. Maar ondanks die populariteit is er maar weinig bekend over ’s werelds grootste roofvis. Zo is er bijvoorbeeld nog nooit een babyhaai in het wild gezien, tenminste, tot nu toe.

Vreemde haai

Op een zomerse dag in juli 2023 stuurden natuurfilmer Carlos Gauna en biologiepromovendus Phillip Sternes een drone op verkenning voor de kust van Californië, op zoek naar haaien. Na een tijdje zagen ze op hun beeldscherm een haai verschijnen die ze niet meteen herkenden.

Doordat ze eerder die dag al witte haaien hadden zien zwemmen in het gebied, vermoedden ze dat dit er ook een was. Maar deze was wel slechts 150 centimeter lang, terwijl witte haaien ruim 6 meter lang kunnen worden. Bovendien hebben witte haaien een grijze rug en een witte buik, deze was volledig wit. Daarom vermoeden ze dat het om een pasgeboren jong ging.



Baarmoedermelk

Toen de twee de beelden vergrootten en in slow motion afspeelden, zagen ze dat de witte laag van de haai afspoelde tijdens het zwemmen. Moederhaaien produceren in de baarmoeder een melkachtige substantie die dient als voeding voor het embryo. Omdat haaien levend geboren worden, vermoeden Gauna en Sternes dat ze gezien hebben hoe de babyhaai die ‘baarmoedermelk’ van zich afschudde.

Het afscheidden van de witte laag zou misschien ook het gevolg van een nog onbekende huidziekte kunnen zijn. Toch gaat het tweetal ervan uit dat ze een pasgeboren witte haai hebben gezien.

Gauna vliegt namelijk al langer met zijn drone in dit gebied. Op de dagen ervoor had hij op dezelfde locatie al drie erg grote witte haaien gefilmd die eruitzagen alsof ze zwanger waren. Op de dag van de waarneming dook één van hen onder water, en niet veel later kwam de volledig witte haai tevoorschijn. “Het is niet moeilijk om af te leiden waar die vandaan kwam”, zegt Gauna in een persbericht.

Verder was de haai dun, kort en gerond – kenmerkend voor een babyhaai. “Naar mijn mening was deze waarschijnlijk uren, misschien hooguit een dag oud”, zegt Sternes.

Groot mysterie

Binnen de haaienwetenschap is het een groot mysterie wáár witte haaien hun jongen baren. Het is namelijk nog niemand gelukt om vast te stellen waar dat gebeurt en ook heeft niemand eerder in het wild een pasgeboren baby gezien.

Wetenschappers vermoeden wel al langer dat deze locatie voor de kust van Centraal-Californië inderdaad een plek is waar witte haaien hun jongen baren. Volgens Sternes zijn er veel mogelijke broedgebieden voorgesteld, maar is er ondanks grote belangstelling nog nooit een pasgeboren jong in het wild gezien.

Veel wetenschappers gingen er echter vanuit dat witte haaien verder van de kust in dieper water zouden baren. Gauna en Sternes filmden dit jong op ongeveer 300 meter van de kust. Dat betekent dat het waarschijnlijk juist in ondiep water is geboren.

Bescherming nodig

Doordat witte haaien jarenlang zijn bejaagd voor hun vinnen en tanden en doordat ze vaak eindigen als bijvangst van de visserij, zijn de haaien steeds zeldzamer geworden. Ze staan dan ook op de internationale lijst van bedreigde soorten en hebben de status ‘kwetsbaar’.

“Er is extra onderzoek nodig om te bewijzen dat dit inderdaad een broedplaats is voor witte haaien. Maar als dat zo is, willen we dat wetgevers ingrijpen en deze wateren beschermen zodat de soort kan blijven bestaan”, aldus het tweetal.

De waarneming van deze pasgeboren witte haai staat beschreven in een wetenschappelijk artikel in het tijdschrift Environmental Biology of Fishes.

Bronnen: Environmental Biology of Fishes, UC Riverside

Beeld: Carlos Gauna/The Malibu Artist