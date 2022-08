Orka snaait de lever van een witte haai

Witte haaien zijn de grootste roofvissen ter wereld. Toch zijn zelfs mensenhaaien niet veilig voor orka’s.

De meest gevaarlijke roofdieren vallen soms zelf ten prooi. Dat blijkt maar weer uit de dronebeelden van Christiaan Stopforth. De opnames, gefilmd voor de Shark Week documentaire van Discovery network, toont een gruwelijke moord op de grootste roofvis ter wereld.

Chirurgische vakkundigheid

In de Mosselbaai van Zuid-Afrika zwemmen twee orka’s rondom een witte haai die inmiddels rood kleurt van het bloed. Zijn wonden heeft de haai te danken aan een derde killer whale, die voortdurend naar zijn onderbuik hapt. De orka is uit op zijn lever. Orka’s ontdoen haaien wel vaker van hun levers, magen, en zelfs testikels. Zodra de orka de organen met chirurgische kunde heeft verwijderd, laat de hij de vis aan zijn lot over.

Foie gras

Waar de meeste vissen met gas gevulde zwemblazen gebruiken om door het water te dobberen, blijven haaien drijven dankzij hun olierijke lever. Het drijfvermogen van het haaienorgaan gaat gepaard met een hoog gehalte aan voedingsstoffen – en daar zijn orka’s bepaald niet vies van.

Er is wat kundigheid gebaat bij het verkrijgen van de delicatesse, maar jagen gaat de zwart-witte zoogdieren wel gemakkelijk af. De intelligente orka’s maken gebruik van de tonische immobiliteit van hun prooi. Haaien en roggen raken in een soort trance zodra ze ondersteboven worden gekeerd.

De orka’s rammen tegen de zijkanten van hun prooi tot de zeebodem verandert in het wateroppervlak. Op dat moment is het afgelopen voor de eens zo beruchte roofvis. Nu is hij een bewusteloze prooi die zich niet kan weren tegen de eetlust van de orka’s.

Bronnen: The Daily Beast, IFL Science

Beeld: Discovery network