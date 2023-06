Vulkaanuitbarsting bij Tonga produceerde heftigste bliksemstorm ooit

De Hunga-uitbarsting in 2022 produceerde de intenste bliksemstorm ooit gemeten. Tijdens de piek waren er 2600 flitsen per minuut.

Op 15 januari 2022 barstte de onderzeese vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nabij Tonga uit. De vulkaanuitbarsting was een van de grootste die ooit met moderne apparatuur is gemeten. En de vulkaan blijft records breken. Volgens een nieuw onderzoek van Amerikaanse wetenschappers creëerde de uitbarsting namelijk een onweersbui die de intenste bliksem veroorzaakte die ooit is gemeten. Tijdens de uitbarsting flitsten er bijna 200.000 bliksemschichten in de vulkaanpluim, en tijdens een piek waren dat er zelfs meer dan 2600 per minuut. Dat schrijven de onderzoekers in het vakblad Geophysical Research Letters.

Lees ook:

‘Nog nooit eerder gezien’

Toen de onderzeese vulkaan uitbarstte in het zuiden van de Stille Oceaan, produceerde hij een pluim van as, water en magmatisch gas die minstens 58 kilometer hoog kwam. Die torenhoge pluim gaf wetenschappers bruikbare informatie over de omvang van de uitbarsting, maar zorgde er ook voor dat de vulkaanopening niet te zien was op satellietbeelden. Hierdoor was het moeilijk om veranderingen in de uitbarsting te volgen.

Zelfs vanuit de ruimte was de pluim van de Hunga-vulkaan goed te zien. Maar daardoor was de vulkaanopening niet meer zichtbaar op de beelden. Credits: NASA Worldview, NOAA/NESDIS/STAR

Door gegevens van vier verschillende bronnen – die nooit eerder samen werden gebruikt – te combineren, konden de wetenschappers toch in die pluim ‘kijken’. Zo kregen ze inzicht in het vreemde weer dat ontstond. “Deze uitbarsting veroorzaakte een supergeladen onweersbui zoals we nog nooit hebben gezien”, zegt Alexa Van Eaton, vulkanoloog en hoofdonderzoeker, in een persbericht.

Perfecte ingrediënten

Met de gecombineerde gegevens konden de onderzoekers bliksemflitsen in de pluim volgen. En dat bleken er enorm veel te zijn. De uitbarsting produceerde iets meer dan 192.000 flitsen. Tijdens de heftigste piek telden ze zelfs 2615 flitsen per minuut. De bliksemschichten bereikten ook ongekende hoogtes, tussen de 20 en 30 kilometer hoog – meestal zijn ze ‘slechts’ ongeveer 12 kilometer hoog.

De onweersbui ontstond doordat het magma door de ondiepe oceaan schoot. Het gesmolten gesteente zorgde ervoor dat het zeewater verdampte en omhoogsteeg in de pluim. Eenmaal afgekoeld in de lucht leidde dat tot botsingen tussen vulkanisch as, koud water en hagelstenen: de perfecte ingrediënten voor een bliksemstorm.

Primeur De Hunga-uitbarsting was een zogenoemde freatomagmatische eruptie. Dat is een vulkaanuitbarsting waarbij het magma in contact komt met grond- of oppervlaktewater. Door de snelle verdamping van het water ontstaat er een gigantische explosie. De 2022-uitbarsting was de eerste freatomagmatische eruptie die vulkanologen met moderne apparatuur hebben kunnen meten. Het bestaan van deze uitbarstingen konden ze voorheen alleen maar afleiden uit geologische sporen die vele jaren geleden zijn gevormd.

Luchtvaart

De bliksem gaf ook inzicht in de duur van de uitbarsting en het gedrag ervan. De uitbarsting duurde bijvoorbeeld veel langer dan de twee uur die eerder werd waargenomen. Er waren namelijk over een periode van elf uur vier pieken van bliksemintensiteit te zien. En die hangen volgens de onderzoekers samen met vulkanische activiteit. “Doordat de vulkaanopening niet te zien was op satellietbeelden, was deze informatie alleen af te leiden uit de bliksemgegevens”, aldus Van Eaton.

Volgens de onderzoekers is het bestuderen van bliksemstormen daarom een goede aanvulling op de bestaande meettechnieken. De extra informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de luchtvaart op tijd te waarschuwen over de ontwikkeling van een vulkaanpluim.

In de video hieronder zijn bliksemschichten als blauwe stipjes in de vulkaanpluim te zien.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bronnen: Geophysical Research Letters, AGU, New Atlas

Openingsbeeld: Felix Mittermeier/Unsplash