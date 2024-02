Waarom doden wolven meer schapen dan ze eten?

In het nieuws komen regelmatig berichten voorbij dat wolven meerdere schapen hebben gedood, zonder ze allemaal op te eten. Waarom doen ze dat?

Zondag zijn in het Gelderse dorp Heelsum 22 dode schapen aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om een wolvenaanval. Maar DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. Je hoort wel vaker dat een wolf meerdere schapen doodt. Een enkele wolf kan natuurlijk nooit 22 schapen op. Waarom doodt hij er dan toch zoveel?

Jachtinstinct en opportunisme

Dit fenomeen heet ‘surplus killing’ en gebeurt bijna alleen bij prooidieren die in gevangenschap leven. In paniek wegrennende schapen wakkeren het jachtinstinct van de wolf aan. Doordat de schapen in een omheind gebied staan, kunnen ze niet vluchten en zijn ze dus een makkelijke prooi. Wilde dieren – zoals herten en reeën – kunnen wel vluchten, de wolf focust dan maar op één prooi.

Bovendien eet een trekkende wolf soms dagenlang niets. Het is altijd onzeker wanneer hij een volgende maaltijd vindt. Als hij dan zonder al te veel moeite meerdere schapen kan doden, doet hij dat. Dan kan hij een voorraadje aanleggen.

Onderbroken maaltijd

Toch treffen boeren vaak schapen aan die niet of amper zijn aangevreten. Hierdoor lijkt het alsof wolven voor de lol doden. Maar dat is niet het geval. Landbouwdieren staan in gebieden waar ook mensen komen, daardoor moeten wolven vaak vluchten voordat ze klaar zijn met eten.

In andere gevallen doden wolven meerdere prooidieren, zodat ze later – als het even tegenzit – terug kunnen keren voor een gratis maaltijd. Maar doordat boeren de dode schapen weghalen, moeten wolven toch steeds op zoek naar een nieuwe prooi.

Wolven zijn overigens niet de enige roofdieren die aan surplus killing doen. Denk bijvoorbeeld aan vossen die alle kippen in een kippenren doodbijten. Ook leeuwen, hyena’s en beren zijn voorbeelden van dieren die soms meer prooien doden dan ze in één keer kunnen eten.

Bronnen: Journal of Zoology, YellowstoneNPS, VRT

Beeld: Milo Weiler/Unsplash