Waarom valt mijn kerstboom uit?

Mensen die nog een echte kerstboom in de huiskamer hebben staan, kennen de frustratie: uitgevallen naalden op de grond. Waarom verliest de boom ze?

Het is een herkenbaar probleem: een kerstboom in de rui. Zo herkenbaar dat het beroemde, inmiddels gestopte televisieprogramma Mythbusters er een aflevering aan wijdde. De makers volgden verschillende adviezen op die zouden helpen tegen het uitvallen van de kerstboom. Van het toevoegen van Viagra of bleek aan het water, tot het aanbrengen van haarspray op de takken. De meeste geopperde oplossingen werkten niet.

Maar waarom verliest een kerstboom überhaupt zijn naalden? KIJK geeft antwoord.

Hormonen op hol

Onderzoekers van de Dalhousie University in Canada ontdekten meer dan een decennium geleden de grootste boosdoener voor het uitvallen van de kerstboom: het plantenhormoon etheen, ook wel ethyleen genoemd. Dit is hetzelfde hormoon dat ervoor zorgt dat fruit rijpt.

Zo’n tien dagen nadat de boom – in het geval van de studie een balsemzilverspar – is gekapt, produceert hij al etheen. Dit is het signaal voor de kerstboom om je huiskamer te bezaaien met naalden. Na zo’n veertig dagen bevatten de takken nauwelijks nog van die groene prikkers.

Uitgestelde uitval

De onderzoekers voerden ook twee experimentjes uit. Zo voegden ze 1-methylcyclopropeen (1-MCP) toe aan een kamer waar ze takken van de balsemzilverspar in water hadden gezet. Het gas zorgde ervoor dat het ethyleen niet werd afgegeven, waardoor de spar zijn naalden langer behield. Pas 73 dagen nadat de tak was afgezaagd, vielen de naalden naar beneden.

Amino-ethoxyvinylglycine (AVG) werkte nog iets beter. Dit goedje mengden de Canadese wetenschappers met het water waarin de sparrentakken waren geplaatst. Deze takken hielden de naalden tot maar liefst 87 dagen bij zich nadat ze waren afgehakt.

De onderzoekers wezen er wel op dat ze in hun experimenten enkel met takken hebben gewerkt. Of de hele boom gebaat is bij 1-MCP en AVG is strikt genomen nog niet bewezen.

