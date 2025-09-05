‘Last van wagenziekte? Probeer eens vrolijke muziek’

Een ritje in de auto kan voor iemand met wagenziekte heel onplezierig zijn. Een pilletje ertegen slikken kan, maar uit nieuw onderzoek zou blijken dat vrolijke muziek kan helpen.

Dat muziek invloed heeft op je stemming is geen nieuwe wetenschappelijke ontdekking. Het is al langer duidelijk dat rustige muziek helpt om te ontspannen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit deze meta-analyse uit 2022, waarin 47 onderzoeken naar het onderwerp werden geanalyseerd. Daarom wilden onderzoekers van de Chinese Southwest University weten wat het effect van muziek is op wagenziekte. En wat blijkt? Dat effect is heel positief, mits je de juiste muziek opzet.

Rijsimulator

Voor het onderzoek rekruteerden de onderzoekers dertig proefpersonen die in het verleden naar eigen zeggen vaker last hadden gehad van wagenziekte. Zij moesten plaatsnemen in een rijsimulator die zo was ingesteld dat ze er misselijk van konden worden. Ze werden ook aangesloten op een EEG, die monitorde of er in het brein signalen te zien waren van wagenziekte.

Deze proefpersonen werden opgesplitst in zes groepen van vijf personen. Zij moesten eerst een paar minuten stil zitten, zodat de EEG hun reguliere hersensignalen kon opvangen. Daarna kon de pret beginnen. De groepen werden in de simulator gezet en rapporteerden na afloop hoe misselijk ze waren. Daarna kregen de deelnemers, afhankelijk van de groep, een minuut lang een bepaald genre muziek te horen: vrolijk, hartstochtelijk, verdrietig of rustig. De vijfde groep was de controlegroep; deze moest het zonder muziek stellen.

Afleiding

Vrolijke muziek bleek de klachten van wagenziekte het meeste te doen afnemen. Na een minuut waren de proefpersonen 57,3 procent minder misselijk. De onderzoekers vermoeden dat de vrolijke beats het beloningssysteem in het brein activeren, wat je afleidt van het ongemak. Rustige muziek lijkt ook goed te helpen. De proefpersonen die daarnaar moesten luisteren, zagen de symptomen van hun wagenziekte met 56,7 procent afnemen.

Hartstochtelijke muziek hielp ook redelijk. Wat absoluut niet hielp, was zielige muziek. De melancholische tonen hebben waarschijnlijk een versterkend effect als je je al rot voelt. De proefpersonen die daarnaar moesten luisteren, voelden zich na een minuut slechter dan de controlegroep, die helemaal geen muziek hoorde.

Muzieksmaak

Uit de data van de EEG bleek dat de activiteit in de occipitale kwab, het deel dat visuele informatie verwerkt, verandert als je wagenziek bent. Als de proefpersonen aangaven misselijk te zijn, was op de EEG een verminderde activiteit in die regio te zien. Hoe beter de proefpersonen zich begonnen te voelen, hoe meer activiteit het hersengebied vertoonde.

Omdat de groep proefpersonen in deze studie relatief klein was, kunnen de onderzoekers geen harde conclusies aan hun resultaten verbinden, maar het is wel een goed startpunt voor verder onderzoek. In de toekomst willen ze ook andere vormen van reisziekte testen, en achterhalen of je persoonlijke muzieksmaak van invloed is op hoe je je voelt.

In de tussentijd kan het in ieder geval geen kwaad om een vrolijk muziek je op te zetten in de auto. Wie weet helpt het.

Bron: Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers via EurekAlert!

Beeld: Estradaanton/Getty Images