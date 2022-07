Wat een plaatje: Antarctica krijgt roze gloed

Begin dit jaar barstte een onderzeese vulkaan bij de eilandstaat Tonga met veel geweld uit. De gevolgen daarvan zijn nu ook zichtbaar op Antarctica.

Op 20 december 2021 begon een uitbarsting op Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, een onderzeese vulkaan in de Tongaanse archipel in de zuidelijke Stille Oceaan. Bijna vier weken later, op 15 januari 2022, bereikte die zijn hoogtepunt. De aswolk die erop volgde was maar liefst 55 kilometer hoog, waardoor hij zelfs vanuit de ruimte te zien was.

Maanden later zijn de gevolgen van de eruptie nog steeds zichtbaar, duizenden kilometers verderop. De lucht boven Antarctica, waar het nu winter is, is namelijk niet donker, maar hartstikke roze. En dat heeft alles te maken met de Tonga-uitbarsting.

Lees ook:

Aërosolen

Wat je hier ziet, is het zogenoemde nagloei-effect. Dit wordt veroorzaakt door overgebleven aërosolen (een combinatie van stofdeeltjes of vloeistofdruppels) die voornamelijk uit sulfaatdeeltjes bestaan. Deze aërosolen kunnen na een uitbarsting nog maanden rond de aarde cirkelen en het licht verstrooien en buigen. Hierdoor onstaan de tinten roze, blauw en paars die op de foto’s te zien zijn. Aangezien de Tonga-uitbarsting van een onderzeese vulkaan kwam, denken wetenschappers dat niet alleen sulfaatdeeltjes, maar ook waterdampdruppels hier bijdragen aan de adembenemende kleuren.

Vince’s Cross op de voorgrond, met op de achtergrond het Antarctische onderzoeksstation McMurdo Station. © Stuart Shaw/Fly On the Wall Images

McMurdo Station

Stuart Shaw nam de adembenemende foto’s. De wetenschapper is gestationeerd op Antarctica in het beroemde McMurdo Station, een complete nederzetting op het koudste continent ter wereld. Hier wordt onderzoek verricht op het gebied van astrofysica, biologie, ecologie, geologie, glaciologie en geomorfologie.

De Amerikaanse basis – de grootste van Antarctica – beschikt over een haven, drie vliegvelden, een heliport en een stuk of tachtig gebouwen, waaronder slaapvertrekken, een radiostation, een brandweerkazerne, een elektriciteitscentrale, een waterzuiveringsinstallatie, pakhuizen en heuse clubs. Dat laatste is ook heel belangrijk, want de duizend bewoners in de zomer en de tweehonderd Antarctische burgers in de winter moeten zich natuurlijk wel een beetje kunnen vermaken.

Shaw schrijft bij de foto: “Normaal gesproken is het midden in de winter op Antarctica bijna altijd donker, met uitzondering van een lichte schemering rond het middaguur. Maar dit jaar kregen we een heel spektakel te zien. De meeste personeelsleden van het station pakten hun jassen en renden naar buiten met hun camera’s om naar de geweldige kleuren te kijken. Geloof het of niet, ik heb deze opnamen ook niet bewerkt, ze zijn zo ongeveer zoals we het zagen. Het is ongelooflijk.”

Bronnen: New Atlas, The Guardian

Beeld: Stuart Shaw/Fly On the Wall Images