‘We lieten 48 mensen in totaal 350.757 keer een muntje opgooien’

Kop of munt? Om te beslissen welk team mag aftrappen bij een voetbalwedstrijd, wordt vaak een muntje opgegooid. Maar de uitkomst daarvan is niet zo willekeurig als je misschien zou verwachten, zo toont een onderzoeksteam onder leiding van statisticus František Bartoš aan de Universiteit van Amsterdam. KIJK sprak met hem.

Wat hebben jullie onderzocht?

“We hebben de voorspellingen van Persi Diaconis, Susan Holmes en Richard Montgomery in de praktijk getest. Aan de hand van natuurkundige modellen suggereerden deze wiskundigen in 2007 dat een muntje meer kans heeft om te landen op te kant die al boven lag voordat het werd ‘geflipt’, dan op de andere kant.”

Hoe hebben jullie dit gedaan?

“Door een groot experiment uit te voeren. We lieten 48 mensen muntjes van verschillende valuta’s en waardes flippen. In totaal verzamelden we zo de uitkomsten van 350.757 opgooien.”

Wat was het resultaat?

“We vonden bewijs voor de voorspelling van Diaconis, Holmes en Montgomery. De waarschijnlijkheid dat een muntje op dezelfde kant landt als dat het wordt opgegooid, is 50,8 procent. En dus niet 50 procent.”

Waarom hebben jullie dit onderzocht?

“Voornamelijk uit nieuwsgierigheid of het model van Diacones en zijn collega’s klopte. Er zijn, uiteraard, ook kleine implicaties van ons resultaat op het dagelijks leven. Als je iets wilt beslissen door een muntje te flippen, weten we nu op welke kant je het beste kunt gokken. En dat het verstandig als een scheidsrechter voor het opgooien het muntje verbergt voor de beide partijen.”

