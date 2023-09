‘Knoopcelbatterijen laten de strotwand oplossen’

Jaarlijks overlijden wereldwijd ongeveer tweeduizend kinderen door het inslikken van een knoopcelbatterij, een plat batterijtje dat bijvoorbeeld in led-kaarsjes zit. Batterijonderzoekers Frans Ooms en Marnix Wagemaker van de TU Delft hebben samen met artsen bedacht hoe dit kan worden voorkomen. KIJK sprak met Wagemaker.

Waarom zijn knoopcelbatterijen zo gevaarlijk?

“Als je ze inslikt, kunnen knoopcelbatterijen in de strot blijven hangen. Hoewel eten en drinken er gewoon langs kan, is dat toch gevaarlijk. In het slijm in de strot zitten namelijk zouten die ionisch geleiden. De batterij kan daardoor spontaan ontladen. Hierdoor verandert de chemische omgeving, lost de strotwand op en ontstaat er een wond. Gevaarlijk, zeker omdat de aorta ook in de buurt ligt.”

Lees ook:

Wat is de oplossing?

“Je zou een weerstandje kunnen toevoegen dat doorbrandt als de batterijcel zich spontaan ontlaadt. Hierdoor wordt de stroom automatisch onderbroken. Dit moet natuurlijk alleen gebeuren wanneer de batterijcel wordt ingeslikt en niet als hij gewoon moet werken. Uit onze tests blijkt dat dit haalbaar is: de piekstroom die vrijkomt in de strot is groter dan bij normaal gebruik. Alleen met deze piekstroom brandt de weerstand dan ook door.

Kan het ook anders?

“Bij onze tweede oplossing wordt er een interne kortsluiting geactiveerd als een onderdeel oplost door het slijm in de strot. De externe stroomketen wordt gestopt en er ontstaat geen wond.”

En nu?

“We hebben metingen gedaan onder realistische omstandigheden en deze twee oplossingen hebben potentie. Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat deze oplossingen klein en goedkoop kunnen worden geïntegreerd in knoopcellen om zo in de toekomst vreselijke gevolgen te voorkomen.”

Deze Aan het woord staat ook in KIJK 9-2023, eenvoudig te koop via de knop hieronder.



Beeld: Kerrick/Getty Images