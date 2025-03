Wetenschappers maken doorzichtig hout

Onderzoekers maakten hout bijna helemaal doorzichtig. Het kan mogelijk gebruikt worden als duurzaam alternatief voor glas en plastic.

Hout: iedereen kent het en iedereen weet dat het niet doorzichtig is. Maar met een paar slimme trucs kan het dat blijkbaar wel worden – en dat is erg nuttig. Onderzoekers uit de Verenigde Staten deden het door alleen gebruik te maken van biologisch afbreekbare producten. Ze vertelden erover op een conferentie van American Chemical Society.

Wereldwijd probleem

Plasticvervuiling is wereldwijd een groot milieuprobleem. Elk jaar komt er ongeveer 8 miljoen ton plasticafval in de oceaan terecht. Bij sommige plastics duurt het minstens 400 jaar voordat ze worden afgebroken. En dan is het eigenlijk nog niet volledig afgebroken, het zwerft namelijk door als minuscule plasticdeeltjes. Deze microplastics worden inmiddels overal teruggevonden, zelfs in mensen en dieren. Doorzichtig hout zou een duurzaam alternatief kunnen zijn.

Hout werd eerder al doorzichtig gemaakt door lignine eruit te verwijderen. Daardoor bleef een poreuze houtstructuur over waarvan de gaten opgevuld moesten worden. Dat deden de onderzoekers toen met epoxy, een niet-biologisch afbreekbaar product. Bovendien was het erg moeilijk om te maken en kostte het veel energie en geld.

Wetenschappers hebben nu een alternatief gevonden voor de epoxy. Ze waren geïnspireerd door gebouwen in India uit 1500, waarbij het cement was gemaakt van zand, kleefrijst en eiwit. Die gebouwen staan nog steeds, dus moet het wel sterk materiaal zijn.

Geïsoleerd vogelhuisje

Met deze nieuwe inspiratie gingen de onderzoekers aan de slag. Eerst dompelden ze vellen van balsahout in natriumsulfaat, natriumhydroxide en verdund bleekmiddel. Hiermee verwijderden ze lignine en hemicellulose uit het hout, waardoor alleen cellulose overbleef. De overgebleven poreuze structuur vulden ze op met een combinatie van rijstextract en eiwit. Ze voegden ook nog een extra middeltje toe, di-ethyleentriamine, om het materiaal doorzichtig te houden. Het geheel droogden ze in een oven van 60 graden. Daarna hadden ze een stuk hout dat zo goed als doorzichtig was.

Naast vervanging voor sommige soorten plastic, zou het doorzichtige hout misschien ook een goed biologisch afbreek alternatief voor glas kunnen zijn. Zo zou je er bijvoorbeeld ramen mee kunnen maken. Maar dan moet het hout wel goed genoeg isoleren. Om dit te testen, bouwden de onderzoekers een vogelhuisje met een klein raampje van het doorzichtige hout aan de voorkant.

Vervolgens beschenen ze het huisje met een hittelamp en maten de binnentemperatuur. Die bleek vijf tot zes graden lager dan in een vogelhuisje met een glazen raam. Met de isolerende werking zit het dus wel goed.

In het vervolg willen de wetenschappers onderzoeken hoe sterk het hout is en of ze het nog doorzichtiger kunnen krijgen. Als het stevig genoeg blijkt, zou het een duurzaam alternatief kunnen worden voor glas en plastic in allerlei toepassingen, zoals ramen of elektronicaschermen.

Bronnen: ACS via EurekAlert!, New Scientist