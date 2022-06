Wetenschappers ontdekken plant van 200 km²

Een bijzondere vondst bij de kust van Australië: onderzoekers hebben een plant gevonden die in totaal 200 vierkante meter groot is.

Wetenschappers van de University of Western Australia hebben in Shark Bay, Australië, een veld zeegras gevonden van 200 vierkante kilometer. Dat is in totaal ongeveer twee keer zo groot als Den Haag.

Lees ook:

Plantensoort

De plant behoort tot de soort Posidonia australis. De naam Posidonia is een verwijzing naar de zeegod Poseidon, en australis naar de ligging bij Australië. De soort komt veel voor rond het zuiden van het land. Maar het recent gevonden grasveld is in één opzicht heel anders dan al die andere velden.

De wetenschappers kwamen er tot hun grote verbazing namelijk achter dat het DNA van de plant op twee plekken die 180 kilometer uit elkaar liggen precies hetzelfde is. Na onderzoek van zo’n 18.000 monsters bleek dat ze allemaal hetzelfde DNA hadden: het blijkt om één plant te gaan.

Wortelstokken

De Posidonia had zich over het uitgestrekte gebied verspreid dankzij zijn wortelstokken. Dat zijn ondergronds lopende stengels. Die buigen als hij groeit steeds omhoog, waardoor er weer een nieuw exemplaar, of eigenlijk een nieuw deel van eenzelfde plant groeit.

Het pas ontdekte gigantische grasveld lijkt te zijn ontstaan vanuit één zaailing. De soort groeit niet erg snel, en de wetenschappers denken dan ook dat hij minstens 4500 jaar nodig heeft gehad om tot zijn huidige maat te groeien. De omstandigheden in het gebied zijn verre van ideaal; de watertemperatuur varieert van 15 tot 30 graden. Waar de recordbreker groeit is het zoutgehalte dubbel zo hoog als op andere plekken in de baai. De wetenschappers willen gaan onderzoeken hoe het organisme toch zo groot is geworden.

Bronnen: The Royal Society Publishing, The Guardian, NU.nl

Beeld: University of Western Australia